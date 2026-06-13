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Castelli: “completati 15mila cantieri ricostruzione post sisma”

Castelli: “completati 15mila cantieri ricostruzione post sisma”

L’intervento del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a margine del Forum in Masseria a Manduria....

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L’intervento del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a margine del Forum in Masseria a Manduria.

https://www.youtube.com/watch?v=bYs3bIvXi78

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