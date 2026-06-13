Home > Video > Castelli: “completati 15mila cantieri ricostruzione post sisma” Castelli: “completati 15mila cantieri ricostruzione post sisma” L’intervento del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a margine del Forum in Masseria a Manduria.... di Adnkronos Pubblicato il 13 Giugno 2026 alle 21:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervento del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a margine del Forum in Masseria a Manduria. https://www.youtube.com/watch?v=bYs3bIvXi78 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaQatar0–1LIVE · Girone BSvizzeraProssime partiteDomaniBrasile00:00CESTGirone CMaroccoHaiti03:00CESTGirone CScoziaAustralia06:00CESTGirone DTurchiaGermania19:00CESTGirone ECuraçaoRisultatiOggiStati Uniti4–1FT · Girone DParaguayven 12 giuCanada1–1FT · Girone BBosniaCorea del Sud2–1FT · Girone ARep. Cecagio 11 giuMessico2–0FT · Girone ASudafricaAggiornato 22:48 CEST