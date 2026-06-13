Quattordicenne ritrovata a Isola Capo Rizzuto: era in una casa abbandonata

La 14enne scomparsa dopo essere arrivata a scuola per gli esami a Isola Capo Rizzuto è stata individuata in serata dai carabinieri in una casa abbandonata alla periferia del paese; la comunità, sollecitata dalla sindaca Maria Grazia Vittimberga, aveva chiesto l'aiuto di tutti.

Una giovane di 14 anni che risultava scomparsa nella mattinata del 13 giugno a Isola Capo Rizzutonel Crotonese, è stata ritrovata in serata dai Carabinieri. Dopo le prime verifiche, la ragazza è apparsa in buone condizioni fisiche e ha avuto un primo incontro con la nonna in caserma prima di essere accompagnata per controlli in ospedale.

Come è scattata la segnalazione e l’allerta pubblica

La scomparsa era stata resa nota nella mattinata dallo stesso Comune tramite la sindaca Maria Grazia Vittimbergache ha invitato la popolazione a collaborare scrivendo: “Cittadini di Isola e provincia di Crotone – scrive – serve l’aiuto di tutti.” La giovane era uscita di casa per recarsi a scuola dove avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media ma, dopo essere arrivata, si sarebbe allontanata senza fare rientro a casa.

I genitori, non vedendola tornare, hanno presentato la segnalazione ai carabinierifacendo partire le ricerche.

Le operazioni di ricerca coordinate dalle forze dell’ordine

Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai Carabinierianche la Questura di Crotone e reparti specializzati come la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviarianell’ambito del piano provinciale di ricerca attivato per il caso.

Il dossier sulla scomparsa è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone e alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaroattivando le procedure previste quando è coinvolto un minore.

Coinvolgimento delle strutture e dei numeri di emergenza

Le autorità hanno invitato chiunque avesse informazioni utili a mettersi in contatto tramite il numero di emergenza 112 o rivolgersi direttamente ai comandi di polizia locale. L’allerta pubblica e la collaborazione della comunità hanno rappresentato un elemento chiave nelle fasi iniziali delle ricerche.

Ritrovamento e prime verifiche sul luogo

In serata i Carabinieri hanno individuato la quattordicenne all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. Dopo il ritrovamento, la giovane è stata accompagnata in caserma dove ha incontrato la nonna con cui vive. Le autorità hanno comunque deciso di trasferirla in ospedale per ulteriori controlli sanitari, procedura standard per accertare le condizioni della persona ritrovata.

Ipotesi investigative e accertamenti in corso

Sebbene le prime verifiche indichino che la ragazza probabilmente non si sia allontanata dal territorio comunale, sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della giornata: in particolare si sta ricostruendo cosa sia accaduto dopo il suo arrivo a scuola e come mai abbia lasciato l’istituto senza sostenere l’esame. Le autorità intendono verificare ogni passaggio per avere un quadro completo degli eventi.

La vicenda ha suscitato apprensione nella comunità di Isola Capo Rizzutoche nelle ore precedenti al ritrovamento aveva seguito con attenzione gli sviluppi della ricerca e risposto alla chiamata della sindaca. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine rimangono mobilitate per gli approfondimenti necessari al fine di chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Allo stato attuale, i fatti accertati restano quelli comunicati ufficialmente: la ragazza di 14 anni è stata trovata la sera del 13 giugno in una casa abbandonata alla periferia di Isola Capo Rizzuto, è in buone condizioni generali e sarà sottoposta ai controlli medici del caso dopo l’incontro con la sua famiglia presso gli uffici di polizia.