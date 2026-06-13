Salute degli adolescenti, blitz antidroga e comitato contro il Cas: cronaca da Viterbo

Negli ultimi giorni il territorio di Viterbo è stato teatro di tre eventi distinti che toccano sfera sanitaria, ordine pubblico e mobilitazione civica. A Villa Lante si è svolto un confronto pubblico sulla condizione degli adolescentiun’operazione pensata per orientare i servizi locali; nelle campagne di Monterazzano la Squadra mobile ha condotto un blitz antidroga con arresti; a Vignanello invece i residenti hanno discusso pubblicamente del possibile avvio di un Centro di accoglienza straordinaria (Cas) che, per ora, risulterebbe congelato.
Incontro su adolescenza e servizi: il dialogo con Massimo Ammaniti a Villa Lante
La Asl di Viterbo ha promosso un incontro pubblico nella cornice di Villa Lante con il professor Massimo Ammanitifigura nota nell’ambito della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dello sviluppo. Alla tavola rotonda hanno partecipato professionisti dei servizi sociali, operatori sanitari e studenti, con l’obiettivo di mettere a fuoco i bisogni reali dei giovani del territorio.
Nel corso del confronto è stata ribadita la necessità di confrontarsi direttamente con gli adolescenti per progettare interventi che non siano astratti ma concreti e rispondenti alle richieste emerse.
Si è sottolineato come il rapporto tra scuola, famiglia e servizi di salute mentale debba essere rafforzato: l’approccio delineato punta su maggior presenza di figure professionali nei contesti educativi e su percorsi di intervento precoce per intercettare disagio e fragilità.
L’iniziativa ha avuto anche un valore formativo, coinvolgendo studenti universitari e operatori del Dipartimento di salute mentale, e ha richiamato l’attenzione sulle tematiche dello uso degli strumenti digitali e dei tempi di esposizione per i minori.
Blitz antidroga a Monterazzano: arresto di un 34enne trovato in un’area boschiva
All’alba dell’11 giugno la squadra mobile ha eseguito un intervento investigativo nel territorio di Viterbo che si è concluso con l’arresto di un uomo di 34 anni, indicato come coinvolto nello spaccio di cocaina. L’indagine, frutto di attività info-investigativa, ha permesso di localizzare il sospettato nascosto in una zona boschiva di Monterazzano, dove avrebbe vissuto per un periodo.
Le operazioni hanno previsto accessi mirati e verifiche sul territorio; oltre all’arresto del 34enne è stato fermato un altro soggetto collegato all’attività investigativa. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi a supporto dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione. Il caso ha riportato all’attenzione il tema della presenza di attività illecite in aree rurali e della tutela della sicurezza pubblica.
Vignanello, assemblea pubblica: il comitato annuncia il congelamento del progetto Cas
A Vignanello si è tenuta un’assemblea pubblica convocata per fare il punto sul possibile avvio di un Centro di accoglienza straordinaria nel territorio comunale. I rappresentanti del comitato cittadino hanno illustrato lo stato della mobilitazione, la raccolta firme promossa in paese e le azioni messe in campo per dialogare con le istituzioni. Secondo quanto comunicato durante l’incontro, al momento il progetto risulterebbe congelato e alcuni migranti inizialmente destinati a Viterbo sarebbero stati trasferiti in altre strutture.
Coinvolgimento dei sindaci e richieste tecniche
L’assemblea ha registrato l’appoggio di cinque sindaci della zona, che hanno deciso di lavorare insieme indipendentemente dalle posizioni politiche. I primi cittadini hanno aperto un tavolo di confronto con la prefettura e valutano la possibilità di esaminare atti e documentazione fino a ricorrere al Tar qualora emergessero anomalie. Tra le criticità sollevate spiccano aspetti di natura logistica e di viabilità: la strada provinciale nei pressi dell’area individuata è ad alto traffico, priva di marciapiedi e con scarsa illuminazione, fattori che preoccupano per la sicurezza dei cittadini.
Il comitato ha invitato alla calma e alla moderazione, chiedendo di evitare la circolazione di dati non verificati e di favorire il dialogo istituzionale. La strategia adottata è di controllo degli atti e diplomatico confronto con le autorità, con la promessa di aggiornare la cittadinanza su eventuali sviluppi ufficiali.
Nel complesso, le tre vicende — il convegno sulla salute mentale giovanile, l’operazione antidroga a Monterazzano e l’assemblea a Vignanello sul Cas — offrono uno spaccato delle sfide che interessano la provincia di Viterbo: dall’organizzazione dei servizi sanitari alla sicurezza pubblica, fino alla partecipazione civica nelle decisioni che riguardano il territorio.