Salute degli adolescenti, blitz antidroga e comitato contro il Cas: cronaca da Viterbo

Tre aggiornamenti dalla provincia di Viterbo: un incontro pubblico dedicato alla salute mentale degli adolescenti con il professor Massimo Ammaniti, un blitz della squadra mobile che ha portato all’arresto di un 34enne trovato in una zona boschiva di Monterazzano e un’assemblea cittadina a Vignanello che annuncia lo stop temporaneo al progetto di Centro di accoglienza straordinaria

Negli ultimi giorni il territorio di Viterbo è stato teatro di tre eventi distinti che toccano sfera sanitaria, ordine pubblico e mobilitazione civica. A Villa Lante si è svolto un confronto pubblico sulla condizione degli adolescentiun’operazione pensata per orientare i servizi locali; nelle campagne di Monterazzano la Squadra mobile ha condotto un blitz antidroga con arresti; a Vignanello invece i residenti hanno discusso pubblicamente del possibile avvio di un Centro di accoglienza straordinaria (Cas) che, per ora, risulterebbe congelato.

Incontro su adolescenza e servizi: il dialogo con Massimo Ammaniti a Villa Lante

La Asl di Viterbo ha promosso un incontro pubblico nella cornice di Villa Lante con il professor Massimo Ammanitifigura nota nell’ambito della neuropsichiatria infantile e della psicopatologia dello sviluppo. Alla tavola rotonda hanno partecipato professionisti dei servizi sociali, operatori sanitari e studenti, con l’obiettivo di mettere a fuoco i bisogni reali dei giovani del territorio.

Nel corso del confronto è stata ribadita la necessità di confrontarsi direttamente con gli adolescenti per progettare interventi che non siano astratti ma concreti e rispondenti alle richieste emerse.

Si è sottolineato come il rapporto tra scuola, famiglia e servizi di salute mentale debba essere rafforzato: l’approccio delineato punta su maggior presenza di figure professionali nei contesti educativi e su percorsi di intervento precoce per intercettare disagio e fragilità.

L’iniziativa ha avuto anche un valore formativo, coinvolgendo studenti universitari e operatori del Dipartimento di salute mentale, e ha richiamato l’attenzione sulle tematiche dello uso degli strumenti digitali e dei tempi di esposizione per i minori.

Blitz antidroga a Monterazzano: arresto di un 34enne trovato in un’area boschiva

All’alba dell’11 giugno la squadra mobile ha eseguito un intervento investigativo nel territorio di Viterbo che si è concluso con l’arresto di un uomo di 34 anni, indicato come coinvolto nello spaccio di cocaina. L’indagine, frutto di attività info-investigativa, ha permesso di localizzare il sospettato nascosto in una zona boschiva di Monterazzano, dove avrebbe vissuto per un periodo.

Le operazioni hanno previsto accessi mirati e verifiche sul territorio; oltre all’arresto del 34enne è stato fermato un altro soggetto collegato all’attività investigativa. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi a supporto dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione. Il caso ha riportato all’attenzione il tema della presenza di attività illecite in aree rurali e della tutela della sicurezza pubblica.

Vignanello, assemblea pubblica: il comitato annuncia il congelamento del progetto Cas

A Vignanello si è tenuta un’assemblea pubblica convocata per fare il punto sul possibile avvio di un Centro di accoglienza straordinaria nel territorio comunale. I rappresentanti del comitato cittadino hanno illustrato lo stato della mobilitazione, la raccolta firme promossa in paese e le azioni messe in campo per dialogare con le istituzioni. Secondo quanto comunicato durante l’incontro, al momento il progetto risulterebbe congelato e alcuni migranti inizialmente destinati a Viterbo sarebbero stati trasferiti in altre strutture.

Coinvolgimento dei sindaci e richieste tecniche

L’assemblea ha registrato l’appoggio di cinque sindaci della zona, che hanno deciso di lavorare insieme indipendentemente dalle posizioni politiche. I primi cittadini hanno aperto un tavolo di confronto con la prefettura e valutano la possibilità di esaminare atti e documentazione fino a ricorrere al Tar qualora emergessero anomalie. Tra le criticità sollevate spiccano aspetti di natura logistica e di viabilità: la strada provinciale nei pressi dell’area individuata è ad alto traffico, priva di marciapiedi e con scarsa illuminazione, fattori che preoccupano per la sicurezza dei cittadini.

Il comitato ha invitato alla calma e alla moderazione, chiedendo di evitare la circolazione di dati non verificati e di favorire il dialogo istituzionale. La strategia adottata è di controllo degli atti e diplomatico confronto con le autorità, con la promessa di aggiornare la cittadinanza su eventuali sviluppi ufficiali.

Nel complesso, le tre vicende — il convegno sulla salute mentale giovanile, l’operazione antidroga a Monterazzano e l’assemblea a Vignanello sul Cas — offrono uno spaccato delle sfide che interessano la provincia di Viterbo: dall’organizzazione dei servizi sanitari alla sicurezza pubblica, fino alla partecipazione civica nelle decisioni che riguardano il territorio.