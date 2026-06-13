Un grave incidente stradale ha sconvolto Guidonia Montecelio, a nord-est di Roma, trasformando una serata di svago tra amici in una tragedia. Intorno alle 3 del mattino, un giovane è stato investito e ucciso da un’auto pirata. L’esito è drammatico e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Auto pirata investe due ragazzi nella notte a Guidonia: morto un 23enne

Nella notte tra le prime ore di sabato 13 giugno, a Guidonia Montecelio, in via Pantano, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovani. Secondo le ricostruzioni dell’Ansa, i ragazzi – reduci da una serata in un locale della zona – stavano camminando lungo il bordo della carreggiata per raggiungere la propria auto quando sono stati improvvisamente investiti da un’auto in transito.

Il mezzo, dopo l’impatto estremamente violento, non si sarebbe fermato per prestare aiuto ed è fuggito.

La vittima, uno studente di 23 anni residente nella zona, è stata sbalzata sull’asfalto riportando lesioni fatali ed è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Accanto a lui si trovava un coetaneo, anch’egli travolto e rimasto ferito, ma le sue condizioni non risulterebbero gravi.

Auto pirata investe due ragazzi nella notte a Guidonia: soccorsi, rilievi e caccia al responsabile

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia e della Compagnia di Tivoli hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Gli investigatori stanno acquisendo le testimonianze dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, nel tentativo di identificare il veicolo e rintracciare il conducente che si è dato alla fuga.