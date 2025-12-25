Casalgrande, 76enne travolto e ucciso da un pirata della strada: ricerche in corso. La vittima era nota sul territorio, chi era.

Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada mentre rientrava a casa a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver gettato la spazzatura. L’investitore non si è fermato a prestare soccorso, scatenando la corsa delle forze dell’ordine per rintracciare il responsabile.

Tragico incidente a Casalgrande: morto Nicola Ambrisi. Chi era

La sera del 23 dicembre, a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, un uomo di 76 anni, Nicola Ambresi, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Come riportato da Reggionline, l’anziano stava tornando a casa dopo aver gettato la spazzatura, quando è stato travolto da un’auto pirata. L’impatto è avvenuto intorno alle 23, in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa della pioggia battente e dell’oscurità.

La violenza dello scontro lo ha sbalzato a terra, causando la morte sul colpo. Il conducente del veicolo, invece di prestare soccorso, si è allontanato senza lasciare tracce, suscitando indignazione e sgomento nella comunità locale.

Come riportato dalla testata locale, la vittima era una figura nota alle cronache per precedenti penali. Tra il 2006 e il 2007 sarebbe stato segnalato dalle autorità per rapporti con membri della cosca Fazzari, legata alla ‘ndrangheta, a conferma della sua rilevante pericolosità sociale. Nel 2015, durante un controllo, gli sarebbero stati sequestrati una pistola custodita nel bagagliaio, denaro contante e diverse chiavi di autovetture.

Pirata della strada a Casalgrande travolge e uccide un 76enne: le forze dell’ordine sulle sue tracce

I Carabinieri di Casalgrande, supportati dalla Sezione Operativa, hanno subito avviato le indagini per identificare il veicolo coinvolto e il responsabile dell’investimento. La Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Opaci, coordina gli accertamenti, che si concentrano tra le province di Reggio Emilia e Modena.

L’investitore rischia gravi conseguenze legali, tra cui omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso. Le autorità hanno promesso il massimo impegno per rintracciare il pirata della strada e garantire giustizia.