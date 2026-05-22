A Roma una donna è stata denunciata per aver lasciato in auto i suoi due bambini sotto al sole per andare in alcuni negozi. I dettagli.

Roma, mamma lascia due bambini in auto sotto al sole e va per negozi: l’allarme di un passante

Nei pressi di via del Corso a Roma, una donna ha lasciato i suoi due figli piccoli da soli in auto sotto al sole.

A dare l’allarme un passante che ha sentito i pianti dei bambino. Subito è intervenuta la Polizia locale i quali hanno constatato la situazione pericolosa in cui si trovavano i piccoli, ovvero chiusi all’interno dell’auto parcheggiata sotto al sole. I bambini sono riusciti ad abbassare i finestrini, con gli agenti che gli hanno tranquillizzati mentre aprivano l’abitacolo.

Nel mentre sono partiti gli accertamenti per capire dove fossero i genitori, con la madre che pare che si fosse allontanata per fare compere in alcuni negozi.

Roma, mamma lascia due bambini in auto sotto il sole: denunciata

Considerata la gravità della situazione, la madre dei bambini è stata accompagnata presso gli uffici del comando di polizia per i controlli del caso.

Di quanto accaduto è stata informata sia l’Autorità Giudiziaria che i servizi sociali: la donna è stata denunciata per abbandono di minori.