Il dramma dei bambini dimenticati in auto sotto il sole: bimbo di 15 mesi muore in Belgio per colpo di calore.

Un dramma che spezza il cuore quello avvenuto nelle ultime ore: un bimbo di soli 15 mesi è stato dimenticato in auto sotto il sole rovente per diverse ore. L’auto, trasformata in una trappola infernale a causa delle alte temperature, non ha lasciato scampo al piccolo, vittima innocente di una distrazione fatale.

Auto sotto il sole: muore bimbo di 15 mesi

Un bambino di appena 15 mesi ha perso la vita in Belgio dopo essere stato lasciato per ore all’interno di un’automobile durante una giornata estiva particolarmente calda. Secondo quanto reso noto oggi dalle autorità, la Procura di Namur, città nella regione vallona, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a seguito del drammatico episodio avvenuto ieri. L’esame medico-legale ha escluso qualsiasi atto doloso, stabilendo che la causa del decesso è stata l’ipertermia, cioè il surriscaldamento del corpo, dovuto alle temperature interne all’auto che avrebbero superato i 30-32 gradi.

Dimenticanza fatale: il bambino di 15 mesi non è mai arrivato all’asilo

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il padre del bambino si sarebbe dimenticato di portare il figlio all’asilo nido, recandosi direttamente al lavoro e lasciando il piccolo nell’auto parcheggiata nel piazzale dell’azienda. I media locali riferiscono che la scoperta della tragedia è avvenuta nel pomeriggio, quando i nonni sono andati a prendere il bambino all’asilo, non trovandolo.

Tante le tragedie simili negli ultimi mesi: all’inizio di luglio a Valls (Tarragona), un bimbo di circa due anni e mezzo è morto dopo essere rimasto chiuso in auto per circa quattro ore, probabilmente dimenticato anche lui dal padre. La causa più probabile è un colpo di calore, con temperature che hanno superato i 36 gradi durante il periodo in cui il bambino è rimasto nel veicolo. A lanciare l’allarme è stato un passante; il padre ha cercato di soccorrere il piccolo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un episodio analogo si era verificato a maggio in Andalusia, dove un bambino di 20 mesi era morto per colpo di calore.