Usare le scale per muoversi: il No Elevators Day come spinta al movimento

Ogni angolo della città può diventare un luogo in cui fare movimento: è questo il principio alla base del No Elevators Day, la giornata promossa dall’associazione International Sport and Culture Association (Isca). L’evento cade l’ultimo mercoledì di aprile (quest’anno il 29) e propone il trekking urbano come modo pratico per contrastare la sedentarietà.

L’idea è semplice: riconoscere e sfruttare nella routine quotidiana le occasioni per alzarsi, camminare e, quando possibile, usare le scale invece dell’ascensore o delle scale mobili.

Questa iniziativa è inserita nella campagna più ampia NowWeMOVE 2026, che raccoglie progetti volti a incrementare i livelli di attività fisica della popolazione. I promotori sottolineano come i tassi di inattività siano in crescita e come ciò si rifletta su un aumento di malattie e infortuni: per questo motivo l’obiettivo è proporre soluzioni accessibili e quotidiane.

Transformare scelte banali in abitudini salutari può diventare una strategia efficace per migliorare il benessere collettivo.

Perché le scale contano

Usare le scale non è solo un gesto pratico: rappresenta un’opportunità di movimento ad alto valore aggiunto. Salire e scendere le rampe coinvolge gruppi muscolari importanti, migliora la circolazione e aumenta il dispendio energetico rispetto all’ascensore.

In termini semplici, integrare le scale nella giornata significa accumulare minuti di attività senza dover seguire un allenamento strutturato. Il concetto chiave è rendere il movimento naturale e sostenibile, trasformando piccoli gesti in benefici a lungo termine per la salute.

Impatto sulla salute

L’incremento dell’attività fisica quotidiana può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sovrappeso e problemi muscolo-scheletrici. Il No Elevators Day mette in evidenza come strategie semplici siano spesso sottovalutate: salire le scale più volte al giorno produce vantaggi cumulativi. È importante ricordare che ogni persona può adattare l’intensità al proprio livello di fitness, e che anche brevi momenti di movimento contribuicono al miglioramento generale del benessere.

Come integrare le scale nella routine

Pratiche come parcheggiare più lontano, scegliere rampe interne o preferire percorsi con scalinate permettono di inserire il movimento nella giornata senza sforzi eccessivi. Le aziende e le scuole possono incoraggiare questi comportamenti creando segnali, percorsi dedicati o sfide tra colleghi. Per rendere l’abitudine più coinvolgente, l’uso dei social con hashtag come #UseTheStairs e #NoElevatorsDay permette di condividere esperienze e idee, trasformando la scelta individuale in un piccolo movimento collettivo.

Origini e diffusione dell’iniziativa

Il No Elevators Day è nato nel 2015 come evento in Europa e, grazie alla sua semplicità, ha rapidamente guadagnato popolarità. Dal 2018 l’iniziativa si è trasformata in un appuntamento di portata globale, entrando a far parte delle attività della campagna NowWeMOVE. Anche durante la pandemia di Covid-19 l’evento ha mantenuto la sua rilevanza: nel 2026 la partecipazione ha raggiunto 50 Paesi in 6 continenti, dimostrando come la proposta di usare le scale resti efficace anche in condizioni difficili e adattabili ai diversi contesti.

Sostegno istituzionale

Nel corso degli anni il progetto ha ricevuto supporto da organizzazioni internazionali e, in alcuni casi, da istituzioni come la UE. Questo sostegno ha favorito la diffusione di attività locali, programmi educativi e collaborazioni con realtà sportive e culturali. La crescita internazionale dimostra che messaggi semplici e replicabili possono avere impatto su scala ampia, soprattutto quando vengono accompagnati da campagne di comunicazione chiare e coinvolgenti.

Come partecipare e moltiplicare l’effetto

Partecipare è elementare: basta preferire le scale il giorno dedicato e condividere l’esperienza online. Il modello proposto è quello del passaparola digitale, dove foto e video con gli hashtag ufficiali aiutano a coinvolgere amici, colleghi e comunità locali. Oltre all’azione individuale, è possibile organizzare mini-eventi, percorsi guidati di trekking urbano o piccole sfide aziendali che valorizzano la partecipazione collettiva e trasformano un gesto quotidiano in un momento di consapevolezza sul valore del movimento.

In conclusione, il No Elevators Day è un promemoria sul fatto che il movimento può nascere dalle scelte più semplici. Considerare le scale come strumenti utili, divertenti e accessibili può contribuire a ridurre la sedentarietà e a costruire abitudini più sane. Unendo le forze, condividendo idee e adottando pratiche concrete, è possibile trasformare la città in una vera e propria palestra a cielo aperto, passo dopo passo.