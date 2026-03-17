Come trattare le rughe e il contorno occhi con i protocolli LeLang

Per il contorno occhi e le prime rughe bisogna scegliere prodotti che siano adeguati per ogni esigenza. A tal proposito, il brand di skincare e di cosmetici dei protocolli LeLang propone una serie di formule che sono assolutamente pensate per questa problematica. Scopriamo quali sono e gli effetti benefici di ognuna.

LeLang: protocollo invecchiamento

Il protocollo che propone LeLang è dedito alle prime rughe che compaiono intorno ai 25-30 anni nella pelle secca. Si tratta di una routine appunto da applicare sia mattino che sera in modo da restituire idratazione ed elasticità alla pelle con prodotti mirati e specifici.

Il marchio ha pensato a due protocolli indicati per la pelle. Il primo riguarda l’invecchiamento della pelle, quindi gli inestetismi come le rughe, ecc. Proprio per le rughe sulla pelle secca ci sono prodotti specifici come il detox mousse che rimuove qualsiasi impurità. Poi il Ferulic + Ha serum, un siero che va a illuminare l’incarnato restituendo tono alla pelle.

Tra gli altri prodotti anche la crema dalle proprietà nutrienti che ha il compito di attenuare i primi segni del tempo e la 5 complex night, un trattamento notturno che aiuta a prendersi cura della pelle in questa fase in modo che sia più riposata al risveglio. Una routine semplice ma di impatto ed efficace per la pelle.

Per il protocollo rughe profonde, LeLang ha pensato a una routine con dei prodotti che vanno a migliorare le linee di espressione che appaiono maggiormente marcate e segnate. In tal caso si pensa a prodotti dediti alla detersione che preservano la barriera cutanea e possano dare alla pelle una migliore elasticità oltre a un siero viso dall’azione ristrutturante.

Per le macchie senili, le lentigo solari o anche le discromie dovute al foto-invecchiamento, si è pensato a una linea che combatte lo stress ossidativo e il rallentamento del ricambio cellulare con dei sieri o delle formule che vanno a migliorare questa zona proteggendola dai raggi solari. Un prodotto come Mandelic Enzimatic Soft Peel è indicato per un colorito maggiormente uniforme.

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LeLang: protocollo occhi

La zona del contorno occhi per via delle occhiaie, delle borse e delle rughe che si formano proprio qui necessita di un trattamento indicato che i protocolli LeLang mettono a disposizione dei consumatori. Una routine che è pensata proprio per la zona perioculare, essendo particolarmente delicata e sensibile da trattare con cura.

L’occhio può apparire gonfio o anche affaticato per via di una serie di alterazioni o della perdita dell’elasticità del tessuto e quindi il protocollo lavora su questi aspetti. Si punta a detergere la zona con la Formula Eyes Duo Peptide che funge da trattamento e da drenaggio di borse, occhiaie, ecc. Vitis Eye Contour è una crema che lavora invece nella zona per dare elasticità e qualità. Cleansing Gentle oil è invece un olio gel che rimuove le impurità e il trucco andando a detergere senza irritare.

Grazie ai prodotti che LeLang offre per la zona del contorno occhi, lo sguardo appare molto più disteso e luminoso, anche nei momenti di maggiore affaticamento.