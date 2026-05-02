Musica e temi sociali si intrecciano al Concertone del Primo Maggio: esibizioni e messaggi su diritti, pace e inclusione.

Il Concertone del Primo Maggio a Roma si è confermato un appuntamento in cui musica e attualità si intrecciano, trasformando il palco di piazza San Giovanni in uno spazio di intrattenimento ma anche di riflessione collettiva. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema del «lavoro dignitoso», ha dato voce ad artisti che hanno alternato performance musicali e messaggi su diritti, pace e impegno sociale, rendendo l’evento un osservatorio privilegiato sul presente.

Concerto del Primo Maggio: le parole di Piero Pelù sul palco a Roma

Il Concertone del Primo Maggio a Roma ha preso ufficialmente il via nella storica cornice di piazza San Giovanni, appuntamento simbolo promosso da Cgil, Cisl e Uil e trasmesso in diretta su Rai 3. L’edizione, incentrata sul tema del «lavoro dignitoso», ha visto l’apertura affidata ad Arisa, protagonista anche della conduzione insieme a BigMama e all’attore Pierpaolo Spollon.

L’ingresso sul palco è stato accompagnato da un omaggio a Lucio Dalla con l’interpretazione di Futura, a suggellare l’avvio della lunga maratona musicale che da anni unisce intrattenimento e riflessione sociale.

Fin dalle prime battute, il clima dell’evento ha alternato musica e presa di posizione. Tra i momenti più intensi, l’esibizione di Piero Pelù ha trasformato il concerto in un intervento fortemente politico: il rocker ha denunciato il conflitto in Medio Oriente parlando apertamente di «genocidio del popolo palestinese», chiedendo inoltre la liberazione degli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati.

Il suo set ha intrecciato memoria e attualità, dal richiamo a Chernobyl come simbolo dei rischi legati al lavoro fino a un duro passaggio storico-politico in cui ha definito Mussolini un «morto sul lavoro sanguinario e traditore». Il pubblico ha reagito con forte partecipazione, sottolineando la natura storicamente impegnata del Concertone, che anche in altre edizioni ha spesso ospitato interventi su diritti, lavoro e pace.

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Concerto del Primo Maggio: la curiosa maglietta di Levante e le voci dal palco tra diritti, identità e nuove generazioni

La dimensione civile dell’evento si è riflessa anche nelle performance successive, dove musica e messaggi sociali si sono intrecciati in modo costante. Levante ha scelto di presentarsi con una t-shirt dedicata al presidente Mattarella e ha richiamato l’attenzione sulla dignità del lavoro con parole nette: “Ricordiamoci perché siamo qui. Per avere un lavoro davvero dignitoso servono persone oneste, dirigenti e cittadini che sappiano riconoscere l’importanza fondamentale di chi sta alla base della piramide sociale“. L’esibizione, accompagnata da Dell’amore il fallimento, ha confermato il suo stile tra cantautorato e impegno.

Anche altri artisti hanno portato sul palco messaggi fortemente identitari. Serena Brancale ha ribadito un ideale di pace e resistenza con la frase: “Oltre ogni colore, ogni bandiera, noi siamo contro ogni oppressione perché scegliamo sempre la pace. Ma quando difendersi è necessario, per me la resistenza diventa respiro, diventa sopravvivenza“, introducendo poi la sua interpretazione di Hasta siempre comandante. Grande impatto emotivo anche per Geolier, che ha dedicato il suo spazio ai giovani colpiti dalla violenza a Napoli, ricordando la recente morte di Fabio Ascione e affermando: “Sento che la mia generazione è in pericolo ogni giorno”. L’artista ha chiuso il suo intervento chiedendo non un minuto di silenzio, ma “un applauso fortissimo che arrivi fino al cielo“.

A dare un tono più leggero ma altrettanto simbolico alla conclusione del blocco musicale è stata BigMama, co-conduttrice e protagonista di un momento particolarmente atteso con il brano Luca è gay, presentato come un inno contro stereotipi e discriminazioni e destinato a diventare colonna sonora di iniziative legate al Pride.

Nel complesso, il Concertone si è confermato ancora una volta un mosaico di musica e attualità, in linea con una tradizione che da anni trasforma il 1° maggio in un grande spazio pubblico di espressione culturale e sociale.