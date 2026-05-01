Grande Fratello 2027 confermato: Endemol valuta spin-off tra Twitch e versioni diverse

Il Grande Fratello è stato ufficialmente confermato per il 2027 da Endemol Shine Italy, come annunciato dal suo amministratore delegato Leonardo Pasquinelli. Nonostante il reality abbia registrato nelle ultime edizioni una media attorno al 16% di share, la produzione non lo considera affatto esaurito: per Pasquinelli il talk con la rete è già avviato e i lavori di rinnovamento sono in corso.

In questa fase la parola chiave è continuazione, perché il programma rimane un elemento riconoscibile della palinsesto televisivo.

La relazione storica tra il format e Canale 5 è uno dei punti fermi citati dall’azienda: secondo il CEO il progetto è parte dell’identità della rete e un trasferimento altrove sarebbe inusuale. Sul fronte della programmazione Pasquinelli ha evidenziato che la collocazione oraria influisce sull’audience — andare in onda alle 22:00 può significare circa 300 mila telespettatori in meno — ma la strategia complessiva di Mediaset prevede di ampliare l’offerta testando nuovi prodotti, pur mantenendo il reality tra le sue proposte principali.

Un format solido ma in evoluzione

Secondo Endemol il Grande Fratello può contare su una base stabile di spettatori — si parla di oltre 2 milioni di persone coinvolte e numeri social significativi — elementi che, per la casa di produzione, dimostrano che il genere non è «morto». L’intento è aggiornare il format senza snaturarlo, sperimentando declinazioni che possano catturare pubblici diversi e integrare i linguaggi digitali contemporanei, sfruttando così le potenzialità crossmediali tra televisione lineare e piattaforme streaming.

Il valore del cast e del trio in studio

Tra gli aspetti apprezzati dalla produzione c’è il lavoro svolto dal gruppo di conduttrici e opinioniste. Pasquinelli ha descritto il team composto da Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come un trio funzionale, ognuna nel proprio ruolo e in grado di tenere alta l’attenzione. Questo equilibrio in onda è visto come un valore aggiunto tanto per il racconto del programma quanto per la gestione dell’eco social che accompagna ogni stagione.

Spin-off e adattamenti: dalle versioni brevi al mondo degli influencer

Tra le idee che la produzione sta valutando, ispirandosi anche ad esperienze straniere, ci sono diverse possibili declinazioni del format. In Germania vengono sperimentate varianti come una versione Nip breve, seguita da una proposta Vip con una fascia quotidiana di diretta di circa un’ora, incentrata spesso su prove fisiche e dinamiche di gioco. Inoltre esiste un modello che porta il brand su Twitch con protagonisti influencer: un esperimento che fonde televisione e live streaming per intercettare pubblici giovani e nativi digitali.

Pro e contro dei nuovi formati

Le possibili nuove versioni aprono scenari interessanti ma presentano anche limiti evidenti: la proposta su Twitch, ad esempio, rischia di non essere trasversale e potrebbe allontanare parte del pubblico tradizionale; la formula del GF Vip con solo un’ora di diretta quotidiana traduce il reality in un prodotto più compresso, cambiando la profondità del racconto. Endemol valuta queste alternative con l’obiettivo di mantenere il core del franchise, ma senza disperdere la sua identità originaria.

Frequenza delle edizioni e bisogno di pausa

Un’ulteriore preoccupazione riguarda la sovraesposizione del marchio: la tentazione di moltiplicare le edizioni potrebbe ridurre l’effetto di attesa e la qualità percepita dello show. Per questo motivo alcuni osservatori e la stessa produzione ritengono importante dosare le tempistiche, favorendo pause strategiche per ricreare hype e interesse. L’auspicio espresso è che la prossima edizione venga collocata con giudizio: l’ipotesi contrattuale indicata è una programmazione che lasci il tempo necessario prima di ricominciare, con una possibile finestra autunnale del 2027 come soluzione equilibrata.