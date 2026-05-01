Concertone 1 maggio, Delia canta Bella Ciao. Nazari: "Palestina libera"

(Adnkronos) - Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'. "Questa è una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo continuare a cantarla finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi morire", dice l'artist...