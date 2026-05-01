Tregua 9 maggio, Kiev non si fida - Notizie dall'Ucraina podcast, Adkronos

Putin propone uno stop per il giorno della Vittoria, ma per Zelensky è solo un trucco perché teme gli attacchi sulla sua parata militare. Intanto la Russia colpisce con attacchi massicci e l’Europa si prepara a un ruolo più incisivo nei negoziati. Un ostacolo all’adesione Ue può arrivare dal nuovo premier ungherese Magyar?
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