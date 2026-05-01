Anne Hathaway, Il Diavolo veste… Andy Sachs

Il diavolo veste Prada 2 non è solo una storia di moda. È un racconto di potere, successo e identità. E al centro, ancora una volta, c’è lei: Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway. Ma dimentica per un attimo la ragazza impacciata del 2006. Quella che entrava da Runway con un maglione info...

Il diavolo veste Prada 2 non è solo una storia di moda. È un racconto di potere, successo e identità.

E al centro, ancora una volta, c’è lei: Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway. Ma dimentica per un attimo la ragazza impacciata del 2006. Quella che entrava da Runway con un maglione informe e lo sguardo di chi pensava: “Tanto questa roba non mi riguarda”.

Perché la verità è che la riguardava eccome.

Estratti audio: VIDEO IL DIAVOLO VESTE PRADA | Il colloquio di Andy – MovieDigger – 20 gen 2021; VIDEO Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale – 20th Century Studios Italia – 2 feb 2026.

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