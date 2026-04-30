Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’

“Oggi noi abbiamo bisogno di risorse umane e queste le ritroviamo soprattutto in chi è fuori dal mercato del lavoro, ossia i giovani e le donne. Se noi investiamo su queste due componenti, attraverso la formazione continua, riusciremo a dare alle persone un progetto di vita e non solo un lavoro s...

“Oggi noi abbiamo bisogno di risorse umane e queste le ritroviamo soprattutto in chi è fuori dal mercato del lavoro, ossia i giovani e le donne. Se noi investiamo su queste due componenti, attraverso la formazione continua, riusciremo a dare alle persone un progetto di vita e non solo un lavoro spot. La crescita professionale continua arricchisce i nostri giovani offrendo loro una progettualità”.

Lo ha detto Paola Mancini, Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, all’incontro “Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl”, organizzato al MoMec di Roma in occasione della Giornata del Made in Italy.

https://www.youtube.com/watch?v=k9SFcuGbJV4