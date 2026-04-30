Manager e imprese: la nuova stagione del conflitto. I casi reali e le regole per evitarlo

Manager e imprese: la nuova stagione del conflitto. I casi reali e le regole ...

Manager e imprese: la nuova stagione del conflitto. I casi reali e le regole ...

La Lombardia resta la locomotiva economica del Paese, ma sempre più spesso è anche l’epicentro di una trasformazione meno visibile: l’aumento delle controversie tra manager e imprese.

“Non si tratta soltanto di cause legali o di scontri personali, – spiega Marco De Bellis, giuslavorista di Milano esperto sui contenziosi tra manager e imprese. – Il conflitto manageriale è diventato un fenomeno strutturale, figlio di organizzazioni più complesse, governance più esigenti, mercati instabili e tempi decisionali sempre più rapidi. In questo scenario, la tensione tra vertici aziendali e dirigenti non è più un’eccezione patologica: è spesso una componente fisiologica dei sistemi complessi”.

Negli ultimi anni sono cresciuti il turnover nei ruoli apicali, la pressione sui risultati trimestrali e la distanza tra aspettative degli azionisti e possibilità operative del management. A cambiare non è solo il numero dei conflitti, ma la loro natura. Oggi molte controversie nascono prima ancora del contenzioso formale, dentro dinamiche di potere, comunicazione e fiducia.

Un primo caso tipico è quello del manager diventato incompatibile. Un amministratore delegato raggiunge risultati discreti, ma nel frattempo cambia l’assetto proprietario. Il nuovo azionista vuole un altro profilo, un’altra visione, un’altra squadra. “La performance passa in secondo piano rispetto al rapporto fiduciario, – commenta De Bellis. – È qui che emerge una verità spesso sottovalutata: nei ruoli di vertice il consenso strategico conta quasi quanto i numeri”.

C’è poi il caso del mandato impossibile. Un dirigente viene chiamato per risanare un’azienda in difficoltà, con obiettivi ambiziosi e tempi strettissimi. Dopo pochi mesi i risultati non arrivano e scatta lo scontro. Ma dove finisce la responsabilità del manager e dove iniziano obiettivi irrealistici, risorse insufficienti o KPI negoziati male? Sempre più spesso il nodo sta nella fase iniziale: lettere di incarico vaghe, deleghe incomplete, aspettative non allineate.

Un terzo scenario è la rottura silenziosa. Nessun licenziamento, nessuna revoca formale. Semplicemente il dirigente viene progressivamente svuotato: meno deleghe, meno accesso alle informazioni, esclusione dai tavoli decisionali. È una zona grigia molto diffusa, che può tradursi in danni professionali, reputazionali e persino personali. Per molte imprese è anche un’area di rischio legale sottovalutata.

Infine c’è il conflitto reputazionale, sempre più attuale. Una separazione gestita male, una nota interna che circola, indiscrezioni sui media, narrazioni contrapposte sui social professionali. Oggi la reputazione è un asset legale. La chiusura di un rapporto manageriale non riguarda più soltanto contratto e compensi: coinvolge immagine pubblica, mercato e credibilità.

Quali sono gli errori più frequenti? “Le aziende – continua De Bellis – spesso peccano di informalità, scarsa tracciabilità delle decisioni, gestione emotiva dei dissensi e confusione tra ruoli e responsabilità. I manager, invece, tendono a sottovalutare i segnali deboli, a documentare poco, a reagire tardi o in modo impulsivo. Per questo il vero tema non è eliminare il conflitto, ma governarlo meglio. Per i manager significa indicare obiettivi chiari e quantificabili (la c.d. KPI), fin dall’inizio mandato, conservare documentazione ordinata, leggere tempestivamente i cambi di governance e proteggere la propria reputazione professionale. Per le imprese vuol dire formalizzare sempre, evitare ambiguità nelle deleghe, gestire le uscite con metodo e integrare competenze legali e comunicative”.

Il conflitto tra manager e imprese è destinato a restare. Fa parte della vita delle organizzazioni contemporanee. La differenza, oggi, non la fa l’assenza di tensioni, ma la qualità con cui vengono affrontate: metodo, trasparenza e cultura manageriale. In un’economia che corre veloce, anche la gestione del dissenso è diventata una competenza strategica.