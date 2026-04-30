Quali sono i supermercati che rimarranno aperti il 1 maggio 2026? Scopriamolo ora insieme.

1 maggio 2026: molti supermercati rimarranno aperti

Il 1 maggio si festeggia la Festa dei Lavoratori. In questo 2026 cade di venerdì e consentirà a molti italiani di partire per qualche giorno di vacanza. In molti si stanno chiedendo se i supermercati saranno o meno aperti in questa giornata di festa.

La riposta è sì, sono tanti infatti gli store che rimarranno aperti e dove quindi si potrà andare a fare la spesa. Andiamo ora a vedere l’elenco dei supermercati aperti, fermo restando che è sempre meglio controllare sui siti ufficiali, in quanto gli orari ad esempio possono variare da zona a zona.

Supermercati aperti il 1 maggio 2026: ecco la lista completa

Vediamo ora la lista dei supermercati che rimarranno aperti domani, 1 maggio 2026:

Aldi: la catena tedesca ha deciso di tenere aperti i suoi supermercati, ma con gli orari della domenica;

la catena tedesca ha deciso di tenere aperti i suoi supermercati, ma con gli orari della domenica; Bennet: aperti ma con orari flessibili;

aperti ma con orari flessibili; Carrefour: le aperture variano a seconda della regione e della città, consultare quindi il sito ufficiale;

le aperture variano a seconda della regione e della città, consultare quindi il sito ufficiale; Conad : aperture straordinarie in tutta Italia per il 1 maggio 2026, molto negozi saranno aperti tutti il giorno, altri con orari ridotti;

: aperture straordinarie in tutta Italia per il 1 maggio 2026, molto negozi saranno aperti tutti il giorno, altri con orari ridotti; Coop : i punti vendita avranno libertà di aprire secondo orari specifici. La rete di vendita di Coop Alleanza 3.0 ha però annunciato che resterà chiusa per scelta;

: i punti vendita avranno libertà di aprire secondo orari specifici. Esselunga : i negozi saranno chiusi in tutta Italia;

: i negozi saranno chiusi in tutta Italia; Famila: aperti con orario ridotto, probabilmente solo la mattina;

Lidl: la maggior parte dei punti vendita sarà aperta ma con possibili variazioni di orari.

Il consiglio, come detto, è controllare i siti ufficiali per avere certezza sull’apertura del punto vendita in cui volete recarvi.