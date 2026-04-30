Con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento del bel tempo cresce anche la volontà delle persone di uscire a fare due passi godendo del bel tempo, questo espone l’uomo alla luce solare ed ai raggi UV che sono dannosi dato che aumentano il rischio di melanoma. Contrariamente a quanto si pensa anche la crema solare sarebbe tra gli indiziati di questo tumore del derma.

Maggio mese di prevenzione del melanoma in Italia

Il mese di maggio che si aprirà domani è il mese dedicato alla prevenzione del melanoma, il tumore della pelle che colpisce moltissime persone anche nel nostro paese.

Infatti il dato che emerge dalla fondazione melanoma è che i casi sono passati da 6.000 l’anno nel 2004 a 15.000 nel 2025 quindi sono sostanzialmente più che raddoppiati in 20 anni.

Melanoma non vuol dire solo esposizione ai raggi del sole, per assurdo siamo sotto minaccia del sole da metà marzo a metà ottobre, così parla Paolo Ascierto, professore di oncologia all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Onlus.

Il paradosso della crema solare, espone di più a contrarre il melanoma

Secondo diverse ricerche universitarie del Regno Unito utilizzare la crema solare espone maggiormente al rischio di melanoma.

Infatti si è convinti che utilizzando la crema solare si protetti ma in realtà esponendo il petto e la schiena al sole si è più vulnerabili.

Il modo perfetto per contenere il rischio è quello di vestirsi, il vestito infatti protegge maggiormente perché copre le aree interessate. Infatti come riportato da Il Fatto Quotidiano gli uomini – nel 40% dei casi – riportano melanomi su petto e schiena, questo perché stanno maggiormente a petto nudo rispetto alle donne che gli sviluppano sulle gambe.

Questa avvisaglia è un monito per fare maggiore attenzione all’outfit nelle future uscite estive.