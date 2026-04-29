Looksmaxxing: cos’è il fenomeno della massimizzazione dell’aspetto e come i social hanno trasformato la cura in una ricerca costante della perfezione.

Negli ultimi anni il termine looksmaxxing è diventato sempre più popolare sui social network, soprattutto tra i più giovani, entrando nel linguaggio comune come sinonimo di “massimizzare il proprio aspetto”. Dietro questa tendenza, però, non si nasconde soltanto la semplice cura di sé, ma una vera e propria ricerca della perfezione estetica, spesso influenzata da standard irrealistici e pressioni sociali molto forti.

Comprendere cos’è il looksmaxxing significa quindi analizzare non solo un fenomeno estetico, ma soprattutto le sue implicazioni psicologiche, culturali e sociali.

Cos’è il looksmaxxing: il nuovo fenomeno legato al desiderio di massimizzare l’aspetto

Il termine looksmaxxing nasce dall’unione delle parole inglesi “looks” (aspetto) e “maxxing” (massimizzare) e indica l’insieme di pratiche finalizzate a migliorare il più possibile la propria attrattività fisica.

Nato inizialmente nei forum online legati alla subcultura incel negli anni 2010, il concetto si è poi diffuso su piattaforme come TikTok, YouTube e Reddit, diventando un fenomeno molto più mainstream, soprattutto tra adolescenti e giovani uomini. In origine si parlava di semplici abitudini di cura personale come skincare, allenamento, haircut e miglioramento dello stile; oggi però il termine comprende anche pratiche molto più estreme come chirurgia estetica invasiva, filler, assunzione di steroidi e perfino tecniche pericolose come il cosiddetto “bone smashing”.

Il principio alla base è che l’aspetto fisico determini in modo decisvo il successo sociale, sentimentale e persino lavorativo, riducendo il valore personale a parametri estetici quasi matematici come simmetria facciale, mandibola, altezza e “hunter eyes”.

Looksmaxxing, un nuovo fenomeno social: quando la cura di sé diventa ossessione

Esiste una differenza importante tra prendersi cura del proprio aspetto e cadere nel looksmaxxing ossessivo. La cura personale sana migliora il benessere e l’autostima; il looksmaxxing, invece, spesso si basa sull’idea che il proprio corpo sia un “progetto da correggere” continuamente. Questo porta molti giovani a sviluppare una visione rigida e ansiogena del proprio volto e del proprio corpo, alimentata da confronti costanti sui social e da standard di bellezza irrealistici. Psicologi e osservatori del fenomeno sottolineano come il rischio maggiore sia la trasformazione del miglioramento personale in una forma di dipendenza: ogni piccolo difetto diventa una colpa da eliminare. Da qui possono nascere bassa autostima, dismorfia corporea, disturbi alimentari e una percezione distorta del proprio valore. In particolare, la pressione colpisce sempre più ragazzi adolescenti, spesso convinti che il successo relazionale dipenda esclusivamente dalla genetica e dall’estetica, e non da personalità, empatia o competenze sociali.

I rischi culturali e psicologici del looksmaxxing

Il looksmaxxing non è soltanto una moda estetica, ma anche un fenomeno culturale che può rafforzare visioni tossiche della mascolinità e delle relazioni. Molte community online collegate a questa pratica diffondono infatti l’idea che il valore di un uomo dipenda dalla sua capacità di essere desiderato e che le relazioni sentimentali siano una sorta di “mercato” regolato solo dall’aspetto fisico. Questa visione, spesso vicina alla cosiddetta manosphere, favorisce frustrazione, misoginia e una forte insicurezza identitaria. Alcuni utenti arrivano a ricevere vere e proprie “valutazioni facciali” da sconosciuti online, con giudizi brutali che possono peggiorare la salute mentale. Molti utenti descrivono il looksmaxxing come qualcosa che da semplice self-improvement si è trasformato in una macchina che genera insicurezza e confronto tossico continuo.

Il problema principale, quindi, non è voler apparire meglio, ma credere che il proprio valore umano dipenda solo da questo. Quando la bellezza diventa una gerarchia e non una dimensione personale, il rischio è perdere completamente il rapporto equilibrato con se stessi.