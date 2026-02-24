Il tema ‘Patty Pravo e la chirurgia estetica‘ continua a catturare l’attenzione dei media e dei fan. Icona intramontabile della musica italiana, la cantante veneziana affronta il tempo con naturalezza e determinazione, conservando il suo fascino unico e il suo stile inconfondibile. Tra scelte di bellezza e curiosità sul suo aspetto, Patty resta un simbolo di eleganza, libertà e personalità, capace di sorprendere e affascinare generazioni diverse.

Patty Pravo: icona senza tempo torna al Festival di Sanremo 2026

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è pronta a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2026, in onda a partire da oggi, martedì 24 febbraio. Icona della musica italiana fin dall’adolescenza, la cantante veneziana ha saputo reinventarsi senza mai tradire la sua essenza: forte, indipendente e capace di sorprendere il pubblico con ogni nuovo progetto. Nata a Venezia il 9 aprile 1948, Patty raggiunge presto il successo, diventando “La Ragazza del Piper” con hit immortali come La bambola, Pensiero Stupendo, Sentimento e E Dimmi Che Non Vuoi Morire.

Sessant’anni di carriera, che partono dalla Laguna e la portano a Londra e oltre, segnati da sperimentazioni musicali e collaborazioni con grandi artisti italiani come Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La sua storia artistica è costellata di momenti memorabili al Festival di Sanremo, da Little Tony nel 1970 fino a brani cult come Cieli immensi (2016), alternando periodi di gloria a sfide personali e scandali senza mai perdere il magnetismo che la contraddistingue. Come dice la stessa Pravo: “Ci sono arrivata a 15 anni per caso. Un mio amico mi ha detto che c’era un posto a Roma, dove si esibivano artisti inglesi e americani… e così è nata Patty Pravo“.

“Non ho mai rifatto nulla”, com’è cambiata Patty Pravo? Il rapporto con chirurgia estetica

La vita personale di Patty Pravo è sempre stata sotto i riflettori: cinque matrimoni, amori celebri e una relazione duratura con il giovane Simone Folco, 43 anni più giovane, che la affianca da tredici anni. Dalla storia con Gordon Faggetter ai complessi intrecci sentimentali con Paul Jeffery e Paul Martinez, fino alla lunga convivenza con John Edward Johnson, la cantante ha sempre scelto di seguire il cuore, con coraggio e senza compromessi. Sulla scelta di non diventare madre, confessa al Corriere: “Non ne ho mai sentito la necessità. E non ci ho mai pensato davvero, tranne che con Gordon… ma capimmo che non era il caso“.

Quando si parla di bellezza e chirurgia estetica, Patty Pravo è altrettanto schietta. A Belve ha sottolineato: “Faccio al massimo le iniezioncine, ma il lifting no: ci vogliono due mesi per riprendersi, non ho tempo di stare tutto questo tempo fasciata“. La cantante ha scelto quindi interventi minimi, come botox e filler, che permettono di sostenere i tessuti e mantenere freschezza senza alterare troppo i lineamenti: naso più sottile, labbra leggermente più piene e zigomi definiti. Nonostante tutto, Patty resta fedele a se stessa e alla sua immagine senza tempo: “Se cammino per strada tutti mi sorridono e vogliono farsi un selfie con me“. In questo equilibrio tra naturalezza e piccoli accorgimenti estetici, la “Ragazza del Piper” conferma che il fascino non ha età e che il vero segreto della giovinezza è uno stile di vita libero, creativo e audace.