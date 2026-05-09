Nuovo scontro tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli: "È come affidare le pecor...

Nuovo scontro tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli: "È come affidare le pecor...

Tensione tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta, tra accuse e repliche dopo la fine di un rapporto professionale, diventata un caso mediatico.

Il confronto pubblico tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta continua ad alimentare discussioni nel mondo dello spettacolo, trasformando una vicenda nata sul piano professionale in uno scontro sempre più personale. Tra interviste, repliche e dichiarazioni incrociate, la tensione resta alta e coinvolge indirettamente anche Paolo Bonolis, rimasto finora in silenzio.

Sonia Bruganelli, nuovo attacco di Lucio Presta con la “metafora delle pecore”

Negli ultimi tempi il confronto a distanza tra Sonia Bruganelli e Lucio Presta è diventato uno dei temi più seguiti nel panorama dello spettacolo italiano. Quella che inizialmente è apparsa come una semplice frattura professionale, legata alla conclusione del rapporto tra il manager e Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro!, si è progressivamente trasformata in uno scontro pubblico fatto di accuse reciproche, repliche e riferimenti sempre più personali, amplificati da interviste e social network.

A riaccendere la discussione è stata un’intervista rilasciata da Presta al magazine Gente, nella quale è tornato sul legame professionale interrotto con Bonolis, lasciando intendere un possibile coinvolgimento di Bruganelli nella separazione artistica. Secondo il manager, l’ex moglie del conduttore avrebbe inciso sulle sue decisioni lavorative, tentando di influenzarne la gestione della carriera.

Tra le dichiarazioni più controverse spicca la frase: “Paolo è l’amico che mi manca, e mi manca tanto, lui è vittima della sindrome di Stoccolma“. Parole che hanno rapidamente acceso il dibattito online.

La replica di Sonia Bruganelli non si fa attendere: frecciate e silenzio di Bonolis

La risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha replicato con tono diretto, mettendo in discussione il comportamento del manager e il suo modo di intervenire su questioni private: “Ancora con questa storia dell’amico? Strano modo il suo di comportarsi con le mogli degli amici“. Una presa di posizione netta, che ha ulteriormente alimentato lo scambio di accuse. Poco dopo è arrivata la controreplica di Lucio Presta, affidata a una metafora destinata a far discutere: “Detto da te è come affidare le pecore al lupo“.

Nel frattempo, Paolo Bonolis ha scelto di non intervenire pubblicamente, mantenendo il silenzio su tutta la vicenda e evitando di alimentare ulteriori tensioni. Una posizione interpretata da molti come volontà di non esasperare uno scontro già ampiamente mediatico. Parallelamente, la vicenda continua a circolare con forza online e sui settimanali, diventando un caso costantemente rilanciato dal pubblico e dai media.

Sul fronte televisivo, intanto, Bruganelli si starebbe preparando a una nuova avventura. Sarebbe, secondo le indiscrezioni, in lavorazione un programma basato su dinamiche relazionali e confronti diretti, con un taglio tra intrattenimento e provocazione. Tra i possibili protagonisti figurerebbe anche Jonas Pepe, ex volto dei reality, noto per il suo carattere istintivo e molto seguito sui social. La sua presenza potrebbe accentuare ulteriormente il ritmo del format, creando interazioni accese e imprevedibili.