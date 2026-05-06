Ondata di critiche per Chiara Ferragni dopo un commento sulla scelta dell’outfit. Ecco che cosa è successo.

Chiara Ferragni ricicla un abito per un matrimonio

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è finita nuovamente al centro delle critiche dopo un video postato da TikTok, in particolare per il suo commento. L’influencer ha scelto di mostrare ai suoi fan il look scelto per un matrimonio, ovvero un tailleur semplice nero con sotto un reggiseno firmato Philosophy, già usato sul red carpet di Cannes nel 2019.

La Ferragni ha anche aggiunto un commento: “Bello riutilizzare le cose“, commento che ha dato il via alla pioggia di critiche.

Chiara Ferragni nella bufera per la scelta del look: il duro attacco dei fan

In un video, come detto, Chiara Ferragni ha mostrato il look scelto per partecipare a un matrimonio, indossando un top già indossato nel 2019.

Il commento dell’influencer “bello riutilizzare le cose” ha però dato il via alle critiche da parte dei fan, con qualcuno che scrive: “Noi poveri in realtà lo facciamo tutti i giorni”, “E noi per un matrimonio ricicliamo l’abito della comunione con la speranza che ci vada ancora”, “Bello riutilizzare le cose? E pensare che ho ancora le magliette di quando facevo le superiori.” Qualcuno ha preso anche le difese della Ferragni: “Comunque prima di scrivere sempre la stessa roba nei commenti, basta usare la logica, mi pare lampante lei si stesse riferendo al riutilizzo dei vestiti utilizzati sui red carpet.

cosa che di solito non si fa, per quello ha detto che bisognerebbe normalizzarlo. Sicuramente non si riferiva ai vestiti da tutti i giorni. Buona serata.”