Mattarella depone corona di fiori in memoria vittime terremoto Gemona

Gemona del Friuli (Ud), 6 mag. (askanews) – Il Presidente Mattarella depone una corona di fiori presso il monumento in memoria delle vittime del terremoto di Gemona.Con il presidente sono presenti a Gemona anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni,i ministri Luca Ciriani e Giancarlo Giorgett e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.Sono passati esattamente cinquanta anni dal terremoto del 6 maggio 1976 che, con una scossa di magnitudo 6,5, sconvolse i comuni di Gemona, Venzone, Artegna, Osoppo, Buja, Tarcento, Trasaghis e molti altri paesi.

Le vittime furono 990, oltre 100 mila gli sfollati.