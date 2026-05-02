Stefano De Martino ha trovato un’amara sorpresa sulla fiancata della sua automobile. Dopo il biglietto lasciato dalle fan, arriva un altro messaggio misterioso.

Stefano De Martino, messaggio sull’auto: un’amara sorpresa per il conduttore

Stefano De Martino è uno dei conduttori italiani più amati, ma nelle ultime settimane la vera protagonista è stata la sua automobile.

La Smart in questione è finita sulla copertina del settimanale Nuovo, che ha mostrato le foto dei segni misteriosi che il conduttore ha trovato sulla fiancata dell’auto. Qualcuno ha lasciato un messaggio sulla portiera, incidendo delle lettere non chiare.

Un’amara sorpresa per Stefano De Martino. “Questi sono messaggi che lasciano il segno” si legge sul settimanale Nuovo.

Un modo per sdrammatizzare questa spiacevole avventura. Solo due settimane fa l’auto di De Martino era stata di nuovo protagonista, ma con un semplice biglietto sotto i tergicristalli, che il conduttore ha mostrato sui social. Due fan che avevano “assistito alle tue manovre con la smart” e gli auguravano una buona giornata.

Le disavventure di Stefano De Martino

Non è la prima volta che Stefano De Martino racconta le sue disavventure. Cinque anni fa il conduttore si è sfogato sui social dopo aver trovato lo specchietto della sua macchina distrutto per terra. Uno spiacevole ritrovamento avvenuto il giorno dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto dell’Inter.

Un anno fa, invece, mentre era in macchina era stato minacciato e derubato. Dei malviventi su uno scooter avevano urtato di proposito lo specchietto per distrarre il conduttore che, istintivamente, ha messo il braccio fuori dal finestrino per sistemarlo. A quel punto gli hanno rubato l’orologio da 40.000 euro.