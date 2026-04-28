Dopo le rivelazioni intime di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez riguardanti il proprio ex, Francesco Monte, è intervenuta l’attuale fidanzata dell’ex tronista, Isabella De Candia. Ecco cosa ha detto.

Francesco Monte, il caos dopo le parole di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodrigeuz è stata ospite di Giulia Salemi al podcast “Non lo faccio per moda” e, tra le tante cose, sono finite a parlare di Francesco Monte, ex di entrambe. “Per chi non lo sapesse non abbiamo un ex comune molto lontano”, ha detto Giulia, con la replica di Cecilia: “Io dimentico di esserci stata insieme, non so se sia una cosa carina.” A un certo punto si è parlato di sex toys con Cecilia che ha detto: “per tanto tempo, e non stiamo qua a fare nomi, avevo una persona che non era a favore di queste cose qua, perché diceva che doveva usare il suo… Mi sembrava un pò retrò questo pensiero, perché se uno vuole che il rapporto duri a lungo bisogna giocare.

altrimenti diventa tutto uguale e uno si annoia.” Dall’espressione di Giulia Salemi in molti hanno pensato che il riferimento fosse proprio a Francesco Monte il quale, sui social, ha così replicato: “quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine fanno con gli uomini, umiliando e deridendo.

Scusate se non sono all’altezza, capita eh! A oggi bisogna fare squadra in un podcast e parlare di cose personali per fare hype perché altrimenti ciaooo. Mi fermo qui, ma presto parlerà di tutto quello che ho subito in questi anni, scusate se ho contaminato il mio profilo con gossip da sedicenni rancorose.

Francesco Monte, la dura replica della fidanzata a Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Sulla questione è voluta intervenire anche Isabella De Candia, attuale fidanzata di Francesco Monte, che ha lasciato un commento sul profilo ufficiale del podcast della Salemi: “Mi permetto di lasciare qui un commento solo per dire una cosa. Da donna non di spettacolo proprio non capisco come si possa parlare pubblicamente senza filtri di argomenti molto intimi e che soprattutto riguarda persone che non hanno possibilità di replica in quel momento. Questa può starci come chiacchierata tra amiche sicuramente, chi non l’ha mai fatto! Poi tra due ex ci sta, è intrigante non lo metto in dubbio. Però io avrei evitato, anche per dovere di cronaca. Anche perché non gnene frega niente a nessuno. Aggiungo un’ultima cosa perché amo l’uguaglianza vera. Se due uomini in un podcast pubblico avessero parlato in questo modo della propria ex in comune quali sarebbero state le reazioni?”