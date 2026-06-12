Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un incidente stradale nella serata di mercoledì 10 giugno, mentre rientrava a casa dopo il lavoro. Lo scontro, avvenuto lungo una provinciale tra Villasanta e Arcore, non ha avuto conseguenze gravi per l’imprenditore, che è risultato praticamente illeso. L’episodio, però, ha attirato attenzione per la dinamica dell’impatto e per le successive parole pronunciate durante un incontro aziendale a Mediaset.

L’incidente di Pier Silvio Berlusconi e la dinamica dello scontro

Mercoledì 10 giugno, intorno alle 21:30, Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava rientrando a casa dopo la giornata lavorativa. Alla guida del suo SUV Aston Martin DBX percorreva la provinciale tra Villasanta e Arcore quando, in una situazione di traffico in colonna, un’auto proveniente dalla corsia opposta avrebbe improvvisamente perso il controllo durante un’accelerazione, invadendo la carreggiata contraria.

L’impatto è stato quasi frontale e ha provocato danni rilevanti alla parte anteriore dei veicoli, con l’attivazione degli airbag.

Nonostante la violenza dello scontro, l’imprenditore è uscito praticamente illeso grazie all’utilizzo della cintura di sicurezza e ai sistemi di protezione del mezzo. I soccorsi, intervenuti rapidamente sul posto, lo hanno sottoposto a controlli medici, riscontrando soltanto lievi conseguenze fisiche.

La dinamica dell’episodio si è verificata lungo la PS45, nei pressi di Vimercate, mentre Berlusconi stava tornando dagli uffici di Cologno Monzese.

“Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo”: come sta Pier Silvio Berlusconi dopo l’incidente

A distanza di circa 24 ore dall’accaduto, Pier Silvio Berlusconi ha ripreso i suoi impegni senza modifiche al programma previsto, incluso l’evento commemorativo per il terzo anniversario della morte del padre Silvio Berlusconi (12 giugno 2023), organizzato a Mediaset con la partecipazione di circa 1.500 collaboratori del gruppo. Durante il discorso di apertura dell’incontro a Cologno Monzese, l’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope ha raccontato quanto accaduto con toni di sollievo: “Sto benissimo, ma ho avuto una disavventura. Poteva essere una tragedia”. Ha poi aggiunto che, a suo avviso, “Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo” e che, dopo esperienze simili, “si esce più forti di prima”, chiudendo con un incoraggiamento rivolto all’azienda: “Forza Mediaset”.

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