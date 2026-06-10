Non è un periodo facile per Belen Rodriguez, dopo il malore e il conseguente ricovero in ospedale e i presunti incidenti in auto. Accanto a lei, però, la sua famiglia, compreso l’ex marito Stefano De Martino.

Belen e Stefano De Martino insieme: la showgirl riparte con l’ex a fianco dopo il ricovero

Sono settimane difficili per Belen Rodriguez ma, accanto a lei, la sua famiglia, i suoi figli, Santiago e Luna Marì, e anche il suo ex marito, Stefano De Martino, che non ha fatto mancare il proprio sostegno alla showgirl argentina.

Il Settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti dell’ex coppia insieme nella macchina di lui, una Land Rover: “è andato a prenderla dove si è rifugiata nei giorni successivi al suo ricovero. Quando si è trovata sola in casa, confusa e spaventata.”

Belen e Stefano De Martino paparazzati insieme in macchina

Anche se non stanno più insieme, Belen e Stefano De Martino sono riusciti alla fine a costruire un rapporto basato sull’affetto, come testimonia il fatto che il conduttore napoletano non sta lasciando sola la showgirl in questo periodo difficile.

Come visto il Settimanale Chi gli ha paparazzati insieme in macchina. Valerio Palmeri, giornalista appunto di Chi, è stato ospite a “La Volta Buona“, dove ha rivelato che “In questi giorni lei ha avuto vicino il suo ex marito, sono stati varie volte insieme. Lui sarà sempre più spesso a Milano perché ci tiene molto a Belen.

Lei ha avuto un momento di défaillance, così come capita anche a molte altre persone. Questa cosa poteva essere soprasseduta da parte della stampa. Poi le indiscrezioni si susseguono e tutti ne parlano. Lei però è sempre stata chiara e ha parlato al pubblico dei problemi con l’ansia e la depressione.”