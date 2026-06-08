Un viaggio su strada durante un evento internazionale può trasformarsi in pochi secondi in una situazione di grande pericolo. È quanto accaduto al DJ e produttore olandese Afrojack, marito di Elettra Lamborghini, coinvolto in un incidente improvviso mentre partecipava alla Gumball 3000.

Durante la Gumball 3000: un incidente improvviso in autostrada per Afrojack

Il DJ e produttore olandese Afrojack, noto anche per la sua passione per le supercar e sposato con Elettra Lamborghini, stava prendendo parte a una delle tappe della Gumball 3000, il celebre rally non competitivo che ogni anno coinvolge celebrità, influencer e miliardari lungo percorsi internazionali. Durante il tragitto su un’autostrada, a bordo di un SUV Bentley Bentayga insieme al suo team, si è verificato un episodio improvviso e potenzialmente molto pericoloso.

Secondo il racconto dello stesso artista, un lungo elemento metallico — descritto come un palo o un frammento di alluminio — ha colpito il veicolo sfondando il parabrezza dal lato del conducente. Il materiale è arrivato a pochissima distanza dal volto dell’amico e collaboratore Nick Fuso, che si trovava alla guida. Nonostante l’impatto violento e lo shock del momento, il conducente è riuscito a mantenere il controllo dell’auto, evitando un incidente più grave o il coinvolgimento di altri veicoli.

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Ansia per Elettra Lamborghini, palo trafigge la Bentley del marito Afrojack: il racconto sui social

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Afrojack attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, dove ha condiviso anche immagini dell’episodio. Nel filmato si vede chiaramente il momento in cui il parabrezza viene perforato dall’oggetto, a testimonianza della violenza dell’impatto. Il DJ ha definito l’esperienza come “la più spaventosa” che abbia mai vissuto, sottolineando allo stesso tempo la propria gratitudine per essere rimasto illeso.

Nel suo messaggio, l’artista ha espresso riconoscenza verso la vita, la famiglia e gli amici, interpretando quanto accaduto come un promemoria della propria fortuna. “A volte la vita mi manda un promemoria di quanto io sia fortunato a essere qui… benedetto dalla mia famiglia, dai miei amici e dal fatto stesso di respirare. Grazie per l’avvertimento, grazie per questa vita, adesso andiamo a prenderci altra vita e altra musica!“.

Nonostante la paura, il gruppo è riuscito a riprendere il viaggio e a concludere la tappa fino a Città del Messico, mentre la notizia ha rapidamente circolato online, generando sollievo tra fan e colleghi per l’esito fortunato dell’incidente.