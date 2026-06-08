Lo scenario tra Israele e Iran resta altamente teso ma attraversato da segnali contraddittori, tra operazioni militari e ipotesi di cessate il fuoco. In questo contesto, le dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu e i contatti diplomatici con gli Stati Uniti contribuiscono a delineare una fase fluida, in cui sviluppi sul campo e iniziative politiche procedono in parallelo.

Diplomazia internazionale e dichiarazioni incrociate tra USA, Iran e Israele

Sul fronte diplomatico, la tv saudita Al Arabiya ha riferito di un colloquio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, avvenuto in concomitanza con l’annuncio iraniano di una possibile cessazione delle ostilità verso Israele. Il presidente statunitense ha inoltre pubblicato un messaggio su Truth Social in cui sostiene che le parti “stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato”, aggiungendo che “i negoziati finali sulla ‘pace’ stanno procedendo, salvo che l’ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino.” Trump ha anche indicato che le misure restrittive americane sui porti iraniani resteranno attive fino a un’intesa definitiva.

Dal lato iraniano, il presidente Masoud Pezeshkian ha ribadito la volontà di mantenere sia la pressione politica sia il dialogo diplomatico, affermando: “Difenderemo con forza i diritti della nazione e non ci tireremo indietro di fronte ad alcuna minaccia”. Ha inoltre sottolineato che diplomazia e difesa rappresentano “i due pilastri del potere nazionale”, ribadendo la disponibilità di Teheran a proseguire su entrambi i fronti.

Guerra, l’annuncio di Netanyahu sugli attacchi all’Iran: “Per ora fuoco cessato”

Secondo quanto dichiarato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, la fase di combattimenti attivi sarebbe attualmente in pausa dopo una risposta militare contro Teheran. Il capo del governo ha affermato: “Attualmente il fuoco è cessato, perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran, esso ha smesso di attaccarci. Israele ha il pieno diritto all’autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario”.

Parallelamente, emergono indiscrezioni riportate da Channel 12 secondo cui, dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Netanyahu starebbe considerando una possibile revisione dei piani militari contro l’Iran. Una fonte vicina alla conversazione sostiene che il premier potrebbe ordinare all’IDF di sospendere le operazioni previste per la sera e la notte, inizialmente pianificate su larga scala, in un contesto in cui la gestione del conflitto appare sempre più influenzata dal coordinamento con Washington.