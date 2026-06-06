Un video circolato sui social mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un evento allo Studio Ovale mentre sembra addormentarsi. Le immagini, diventate rapidamente virali, hanno riacceso il dibattito online e politico, tra ironia, polemiche e nuove discussioni sulle sue condizioni di salute e sulla tenuta durante gli impegni ufficiali.

“Commander-in-sleep”: il video virale di Donald Trump riaccende le polemiche

Un filmato circolato rapidamente sui social media mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, 79 anni, durante un evento nello Studio Ovale della Casa Bianca in occasione di un annuncio legato a un investimento nel settore del carbone. Nelle immagini, il presidente appare seduto alla scrivania mentre ascolta una serie di interventi, con alcuni momenti in cui “sembra chiudere gli occhi, abbandonando la testa da un lato“.

Il contenuto ha subito attirato l’attenzione online, dove sono comparsi soprannomi ironici come “Commander-in-sleep” e “sleepy Trump”, in riferimento anche allo “sleepy Joe” usato in passato dallo stesso Trump contro Joe Biden.

Il caso si inserisce in un contesto già carico di discussioni e arriva a distanza di poche ore da un intervento del Segretario di Stato Marco Rubio al Congresso, durante il quale aveva respinto le indiscrezioni sul presunto addormentamento del presidente: “È falso.

Non l’ho mai visto addormentarsi. Al contrario, quell’uomo non dorme mai“. Il video è diventato virale nel giro di poche ore, alimentando nuove reazioni e riportando l’attenzione sullo stato di salute del presidente.

Donald Trump al centro delle polemiche: si addormenta di nuovo nello Studio Ovale

Secondo diverse ricostruzioni, non si tratterebbe di un episodio isolato: “Sono più di dieci, secondo diverse ricostruzioni, le volte in cui Donald Trump è stato ripreso dalle telecamere in momenti di apparente sonnolenza durante eventi pubblici dall’inizio del secondo mandato”. L’episodio dello Studio Ovale, avvenuto giovedì 4 giugno nel pomeriggio, mostra il presidente mentre segue interventi su temi legati all’energia e al carbone, con alcune sequenze in cui appare visibilmente affaticato.

Le reazioni online si sono moltiplicate rapidamente, tra ironia e polemica. Tra i commenti circolati sui social, anche quello di Hunter Biden, che ha scritto: “Visto… ve l’avevo detto che era un clone. Continuano a dimenticarsi di caricargli la batteria“.

Non sono mancate le battute del mondo dello spettacolo: il comico Seth Meyers ha ironizzato nel suo programma Late Night with Seth Meyers, sostenendo che il presidente sarebbe stanco perché “è troppo impegnato a postare di notte immagini generate dall’IA di se stesso come Gesù, o sul Monte Rushmore, o a cavallo con George Washington“.

La vicenda, tra meme, dichiarazioni ufficiali e nuove polemiche politiche, continua così ad alimentare il dibattito pubblico negli Stati Uniti.