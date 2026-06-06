Date ufficiali, nuova direzione artistica e prime indiscrezioni: Sanremo 2027 si accende tra conferme e voci sull’Ariston.

Il Festival di Sanremo si prepara a tornare nel 2027 con una nuova edizione già al centro dell’attenzione mediatica. Tra date ufficiali, prime decisioni organizzative e indiscrezioni su possibili ritorni sul palco, l’evento musicale più seguito d’Italia inizia a delineare la sua nuova identità sotto la guida di Stefano De Martino.

Sanremo 2027: indiscrezioni e possibili ritorni all’Ariston

L’utilizzo di “Vita spericolata”, nel video con le date pubblicato da Stefano De Martino, ha alimentato le ipotesi di un possibile ritorno di Vasco Rossi sul palco dell’Ariston. A rafforzare le speculazioni sono anche le sue recenti dichiarazioni, in cui ha ripercorso il legame con Sanremo, ricordando il 1982 e il ritorno del 2005 per riconsegnare il microfono, senza escludere una nuova partecipazione proprio nell’anno in cui festeggerà i 50 anni di carriera.

Parallelamente, il clima attorno al festival è arricchito anche da altre indiscrezioni: durante la trasmissione radiofonica La Pennicanza, Fiorello ha rilanciato l’idea di una possibile reunion dei Måneskin proprio a Sanremo 2027, citando un incontro informale con il batterista Ethan agli Internazionali di tennis.

Sanremo 2027, Stefano De Martino annuncia le date ufficiali: il video sui social

Il Festival di Sanremo 2027, ossia la 77ª edizione del Festival della Canzone italiana, si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. L’annuncio è arrivato direttamente dal nuovo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, segnando così l’inizio formale della sua gestione della manifestazione. Nelle immagini si vede una mano che sfoglia fogli numerati del calendario dell’evento, accompagnata dalla musica di “Vita spericolata” di Vasco Rossi, scelta che ha immediatamente acceso interpretazioni e ipotesi su un possibile significato simbolico.

La collocazione del Festival a metà febbraio conferma il ritorno alla tradizionale finestra temporale, dopo lo spostamento dell’edizione 2026 a fine mese (24–28 febbraio) dovuto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nel frattempo, De Martino, insieme al direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, ha già avviato il lavoro di preparazione della macchina organizzativa: nei prossimi mesi verranno definiti regolamento, selezione degli artisti, struttura dello show e ospiti.