Amadeus lascia Warner Discovery? Le ultime novità sul contratto

Amadeus, uno dei volti più noti della televisione italiana, potrebbe dire addio a Warner Discovery con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il presentatore, che ha lasciato la Rai per unirsi al gruppo statunitense nel 2026, ha visto i suoi programmi ottenere ascolti inferiori alle aspettative.

La notizia di una possibile separazione consensuale è emersa recentemente, con entrambe le parti che lavorano a una exit strategy che soddisfi entrambe le parti.

Amadeus ha appena concluso il suo impegno con ‘The Cage’, l’ultimo programma in access prime time andato in onda il 29 maggio.

I programmi di Amadeus su Warner Discovery

Dal suo arrivo al Nove, Amadeus ha condotto diversi programmi, tra cui ‘Chissà Chi è’, ‘Suzuki Music Party’, ‘La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio’, ‘Like a Star’ e ‘The Cage – Prendi e scappa’.

Nonostante gli sforzi, i risultati in termini di ascolti non sono stati quelli sperati.

Il contratto quadriennale firmato nel 2026 prevedeva un programma di access prime time all’anno e due programmi di prime time l’anno. Tuttavia, nella stagione corrente, Amadeus ha condotto solo ‘The Cage’ e ‘La Corrida’, oltre a partecipare come giudice al serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Il possibile ritorno in Rai

Amadeus ha recentemente partecipato a ‘La Pennicanza’, il programma di Fiorello su Radio 2, dove ha scherzato sul suo possibile ritorno in Rai. Durante la trasmissione, ha cantato una serenata alla tv pubblica, cambiando le parole di ‘Non amarmi’ di Aleandro Baldi: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”.

Fiorello, amico di una vita di Amadeus, ha più volte spinto per un ritorno del presentatore alla Rai. Secondo indiscrezioni, i dirigenti di Warner Discovery non vedrebbero l’ora di recedere dal contratto con Amadeus, a causa dei risultati deludenti in termini di ascolti e pubblicità.

Le dichiarazioni di Warner Discovery

Nonostante le voci di una possibile separazione, Warner Discovery ha sempre espresso parole di soddisfazione e stima per Amadeus. Tuttavia, l’amministratore delegato del gruppo ha ammesso di aver fatto le cose “un po’ troppo velocemente”, con Amadeus che ha iniziato a lavorare per il gruppo il primo settembre 2026 e ha debuttato con la conduzione di ‘Suzuki Music Party’ e ‘Chissà chi è’ alla fine dello stesso mese.

Ora non resta che attendere la presentazione dei palinsesti di Discovery per capire se l’exit strategy era solo un rumor o se è andata in porto. Nel frattempo, Amadeus continua a essere uno dei volti più amati della televisione italiana, con un futuro che potrebbe vedere un ritorno alle origini, alla Rai.