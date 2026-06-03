Costantino Vitagliano e la lotta contro la malattia autoimmune: tra difficoltà fisiche, cure complesse e un percorso difficile.

Costantino Vitagliano è tornato a parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute, raccontando il difficile percorso affrontato dopo la diagnosi di una malattia autoimmune. Un’esperienza che ha inciso profondamente sul suo corpo e sulla sua quotidianità, tra terapie complesse, cambiamenti fisici importanti e un lungo processo di adattamento alla nuova realtà.

La malattia e l’impatto sulla vita quotidiana di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano è tornato a condividere un passaggio particolarmente complesso della sua esistenza, legato alla patologia autoimmune che negli ultimi anni ha inciso profondamente sulle sue abitudini e sul suo benessere. Ospite del programma televisivo La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ripercorso un periodo segnato da ricoveri, terapie impegnative e una lunga serie di controlli medici.

La diagnosi ha rappresentato uno spartiacque nella sua vita, costringendolo a rivedere completamente la percezione di sé e del futuro. Tra i primi sintomi, un’infiammazione addominale particolarmente aggressiva ha avuto conseguenze importanti sull’organismo, provocando una perdita di peso rapida e significativa e un forte impatto anche a livello psicologico. In questo contesto, il corpo è cambiato in modo evidente in poco tempo, rendendo necessario un percorso terapeutico costante e strutturato, destinato a proseguire nel lungo periodo.

Costantino Vitagliano, la confessione sulla malattia: “Non mi riconoscevo più allo specchio”

Il percorso di cura ha incluso trattamenti prolungati, tra cui l’utilizzo del cortisone per oltre un anno, successivamente sostituito da una terapia basata sulle cellule staminali. Lo stesso Vitagliano ha spiegato: “Il cortisone “è l’unico antinfiammatorio che prendevo per rallentare quello che ho””. Nel tempo, la gestione della malattia ha comportato oscillazioni importanti del peso corporeo, con una perdita iniziale di circa 40 chili e un successivo recupero di parte di essi, come raccontato: “Dopo la terapia e gli esami che ho dovuto fare per circa 40 giorni, ho perso circa 40 chili. Non mi stavano più i vestiti”.

Un momento particolarmente difficile è stato il ritorno alla quotidianità dopo il ricovero, quando il confronto con il proprio riflesso ha rappresentato uno shock emotivo: “Quando sono tornato a casa dall’ospedale, mi sono guardato allo specchio e non mi sono più riconosciuto”.

Con il cambiamento delle cure e una nuova stabilità clinica, la situazione è migliorata e oggi l’ex volto televisivo sta gradualmente recuperando energia, peso e fiducia, avendo anche ripreso ad allenarsi. Un percorso ancora in evoluzione, ma affrontato con una consapevolezza diversa e una maggiore accettazione del proprio presente.