Il racconto di Fabio Maria Damato sulla rottura professionale con Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato rivela i motivi che lo hanno spinto a lasciare le società di Chiara Ferragni e descrive il momento in cui ha comunicato la scelta, oltre a ricostruire il dibattito sulla lettera letta a Sanremo

Negli ultimi anni il rapporto tra creatori di contenuti, manager e brand è stato al centro di molte attenzioni; la testimonianza di Fabio Maria Damato contribuisce ora a chiarire uno dei capitoli più discussi legati alle società di Chiara Ferragni. Intervenuto al podcast di Selvaggia Lucarelli, Damato ha ripercorso le ragioni che lo hanno portato a scegliere di interrompere il proprio incarico e il modo in cui ha comunicato la decisione.

Le parole dell’ex dirigente offrono uno spaccato sulla dinamica interna a un team che, per la notorietà dei protagonisti, finisce per essere osservato con grande attenzione: dal senso di inutilità professionale alla difficoltà di mantenere una direzione comune, emergono tensioni tipiche delle realtà creative in rapida crescita.

Il motivo della decisione

Secondo Damato, il nucleo della scelta è stato il deterioramento della capacità di contribuire in modo efficace: “A un certo punto è successo talmente tanto caos che abbiamo perso la direzione”, ha spiegato. In questa affermazione si intravede il concetto centrale: quando il contributo professionale non produce più valore, la scelta di separarsi può diventare l’opzione più coerente.

Per Damato quella sensazione è diventata insostenibile e lo ha portato a decidere per le dimissioni.

Da ruolo operativo a scelta personale

Damato ha sottolineato che il passo indietro non è nato da un singolo episodio ma da una progressiva perdita di efficacia: il suo giudizio è stato che non potesse più apportare benefici concreti alle attività. La narrazione evidenzia come, in contesti ad alta visibilità, la rottura possa essere sia professionale sia personale, dato che all’epoca i due erano anche amici stretti oltre che colleghi.

Il momento della comunicazione

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è il luogo e la modalità con cui Damato ha informato Chiara Ferragni: la comunicazione sarebbe avvenuta in macchina, mentre si dirigevano a un appuntamento. Racconta di aver spiegato che non aveva più nulla da offrire e che intendeva rassegnare le dimissioni dalle società. La reazione, secondo la sua versione, fu breve e lineare: lei lo guardò e disse “ok, è finita”.

Interpretazioni e prospettive diverse

Quel dialogo così sintetico è stato percepito come freddo da alcuni osservatori, soprattutto se confrontato al precedente legame di fiducia tra i due. Tuttavia è importante ricordare che questa è la versione resa pubblica da Damato; mancano altri punti di vista ufficiali che possano completare il quadro. In assenza di conferme alternative, il racconto rimane un frammento significativo ma non esaustivo della vicenda.

Il caso della lettera letta a Sanremo

Nel corso dell’intervista è emersa anche la questione della famosa lettera di Sanremo, quella cominciata con “Cara piccola Chiara”: Damato ha voluto chiarire la paternità del testo. Ha affermato con decisione che l’autrice della lettera è stata proprio Chiara Ferragni, spiegando che il contenuto era percepito da lei come molto personale e che, pur essendosi poi effettuate revisioni con gli autori, l’idea originale era interamente sua.

Le proposte alternative e l’autoironia

Damato racconta di aver suggerito un approccio diverso: prendere ispirazione dal monologo autoironico di Kim Kardashian al Saturday Night Live, un esempio di come l’ironia possa smorzare critiche e rendere più digeribile l’autopresentazione. Aveva inoltre organizzato un incontro con la comica Katia Follesa per lavorare sul testo, ma l’idea venne scartata in favore della versione celebrativa che poi fu letta all’Ariston.

Riflessioni finali

La testimonianza di Damato mette in luce due aspetti ricorrenti nel mondo delle personalità pubbliche: la difficoltà di conciliare ruoli tecnici con rapporti personali molto stretti e l’importanza della proprietà intellettuale dei contenuti. La vicenda mostra come una decisione professionale possa assumere valori simbolici amplificati dall’interesse mediatico, trasformando un addio lavorativo in un tema di conversazione pubblica.

Resta aperta la questione su come siano andate realmente le cose dal punto di vista di altri protagonisti: finché non arriveranno conferme o smentite ufficiali, il racconto di Damato rimane una versione autorevole ma non esclusiva della separazione dalle società di Chiara Ferragni.