Sarà Selvaggia Lucarelli la conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ad anticiparlo il Settimanale “Chi”. Ciò ovviamente va a mettere nei guai la Rai, in quanto la giornalista era nella giuria di “Ballando con le Stelle”.

Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice

Si era ormai tutti convinti che sarebbe stata Belen Rodriguez a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, come saprete, sarà molto diversa dalle edizioni passate, sia perché ambientata nelle Filippine (e non più in Honduras), sia perché non sarà più in diretta ma registrata (dovrebbe andare in onda il prossimo autunno con le registrazioni invece in partenza a breve).

Niente Belen dunque, alla conduzione del reality ci sarà, come anticipato da Chi, Selvaggia Lucarelli, reduce dal ruolo di opinionista al GF Vip. Ciò va però a mettere nei guai la Rai, in quanto Selvaggia non sarà più nella giuria di “Ballando con le Stelle”. Chi ci sarà al suo posto? Staremo a vedere, intanto ecco chi potrebbero essere i primi naufraghi.

Isola dei Famosi 2026: i primi naufraghi

Come visto sarà Selvaggia Lucarelli a condurre la prossima edizione de l’Isola dei Famosi. Chi ha fatto anche i nomi dei primi concorrenti pronti a salpare alle Filippine. Di chi si tratta? Sarebbero Pierpaolo Pratelli (che lascia dunque il ruolo di inviato), Francesco Chiofalo, Zeudi di Palma e Daniele Iaià.

Restiamo in attesa di conoscere tutti i naufraghi pronti a sbarcare nelle Filippine!