A Ballando con le Stelle ci sarà una nuova giuria? E chi sostituirà Selvaggia Lucarelli? Il nome più accreditato è Francesca Fagnani

Ballando con le Stelle, uno dei programmi più seguiti del sabato sera, si prepara al nuovo palinsesto. Un’assenza in giuria potrebbe pesante duramente sullo share del programma. Al posto di Selvaggia Lucarelli, non ancora confermata, chi arriverà?

Ballando con le Stelle: Francesca Fagnani al posto di Selvaggia Lucarelli in giuria?

Ballando con le Stelle

cambierà giuria? In previsione del nuovo palinsesto sono settimane ormai che si parla di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli in giuria. Il motivo sarebbe legato a un nuovo impegno professionale della giornalista.

Il futuro di Selvaggia Lucarelli

Secondo le indiscrezioni, la giornalista e opinionista sarebbe stata scelta alla guida della prossima edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5.

Le registrazioni del reality dovrebbero iniziare già nel mese di giugno, mentre la messa in onda sarebbe prevista tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, nello stesso periodo in cui tornerà anche il programma di Milly Carlucci.

La sostituzione

Sarebbe questo il motivo per cui la Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle.

Essere presente su due reti ammiraglie, in prima serata, non sarebbe fattibile. E da chi sarà sostituita Selvaggia Lucarelli? In queste settimane si è parlato di diversi nomi famosi. Uno in particolare ha acceso il dibattito.

La smentita

Il nome più ricorrente è quello di Francesca Fagnani, che è intervenuta sull’argomento per chiarire. La conduttrice di Belve ha detto ad Adnkronos: “Anche questa volta non è vero”, smentendo i rumors che la vorrebbero in giuria a Ballando.

“Sono felice di quello che faccio e che continuerò a fare”, ha spiegato la giornalista ribandendo, però, il suo apprezzamento per il programma di Milly Carlucci.

“Continuerò a guardare il paso doble comodamente seduta sul divano di casa mia…”, ha ironizzato la Fagnani per smentire una sua eventuale partecipazione. Allora chi sarà, nel caso in cui la Lucarelli conducesse davvero l’Isola, a prendere il suo posto?