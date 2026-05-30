Paolo Del Debbio, durante l'ultima puntata di Dritto e Rovescio, ha annunciato che andrà in pensione.

Paolo Del Debbio ha salutato il pubblico nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, annunciando di andare in pensione.

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio va in pensione: l’annuncio

Nella puntata di Dritto e Rovescio andata in onda il 28 maggio, l’ultima della stagione, il conduttore Paolo Del Debbio ha annunciato che a giugno andrà ufficialmente in pensione.

“Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste” ha dichiarato il giornalista parlando con gli ospiti in studio.

“Continuo a lavorare comunque” ha aggiunto del Debbio, che giugno passerà il timone della conduzione di “4 di sera” a Francesco Vecchi. Verso la fine della puntata ah voluto ringraziare tutti coloro che lavorano per la trasmissione “che fanno un lavoro straordinario e ci consente di andare dentro alla realtà con servizi e inchieste“.

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio va in pensione: “Sono sereno”

Paolo Del Debbio ha ricordato alcuni approfondimenti di cui ha parlato in trasmissione durante la stagione. “Questo mi rende fiero e soprattutto quando entro in trasmissione e leggo il foglietto dei servizi sono sereno perché so avere dietro chi dietro chi lavora bene” ha dichiarato il conduttore.

Non sono mancati i ringraziamenti ai giornalisti che lavorano per la trasmissione e in generale a tutta la squadra di tecnici che opera dietro le quinte. Cosa accadrà con la prossima edizione di Dritto e Rovescio? Non resta che attendere l’annuncio dei palinsesti di settembre. Per il momento Del Debbio si gode la pensione.