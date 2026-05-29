Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati a Napoli dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono rivisti dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Una coppia che ha fatto dividere il pubblico, ma che sembra volerci provare anche fuori dalla casa.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme fuori dalla casa: l’incontro a Napoli

Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono l’unica coppia che si è formata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Hanno fatto dividere il pubblico tra chi non avrebbe mai scommesso su di loro e chi, invece, ha sperato che il flirt si trasformasse in qualcosa di più importante. Nella casa più spiata d’Italia si sono subito avvicinati, ma hanno attraversato diversi alti e bassi.

Lucia Ilardo si è sempre mostrata particolarmente interessata al concorrente, ma Renato non sembrava ricambiare, almeno fino alle ultime settimane, quando la situazione si è leggermente ribaltata.

Nonostante i presupposti che non facevano ben sperare, i due si sono rivisti a Napoli dopo la conclusione del reality. Hanno condiviso una cena in un ristorante e sono apparsi molto complici e sereni.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme a Napoli: love story in corso o visibilità? I fan si dividono

Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono incontrati a Napoli dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Una cena al ristorante, sorrisi complici, atteggiamenti affettuosi. Hanno testimoniato la loro vicinanza sui social, mostrando un momento di quotidianità. Gli scatti non hanno placato i fan, che continuano a essere divisi.

Molti sostenitori di Lucia Ilardo, infatti, continuano a mostrarsi particolarmente perplessi per gli atteggiamenti di Biancardi. Non tutti si fidano della sincerità dei suoi sentimenti. Il concorrente era stato accusato di essere diventato più affettuoso e geloso all’improvviso, nello stesso momento in cui la modella è andata in finale. Per questo i fan pensano che sia stata una mossa per ottenere visibilità, anche se lui ha sempre negato. “Io almeno sono sempre stata coerente” ha sempre dichiarato Lucia Ilardo.