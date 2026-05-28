Andrea Delogu confermata in Rai e impegnata in estate, rifiuta The Traitors

Negli ultimi mesi Andrea Delogu ha vissuto una fase professionale particolarmente intensa, con nuovi incarichi e riconoscimenti che ne confermano la centralità nel palinsesto televisivo. Dopo l’esperienza vittoriosa a Ballando con le Stelle, è arrivata la conferma dalla Rai che il programma pomeridiano da lei condotto, La Porta Magica, tornerà in onda a partire da settembre su Rai 2.

Parallelamente l’emittente l’ha coinvolta anche per la stagione estiva, affidandole partecipazioni su reti principali come Rai 1.

Questo periodo vede la conduttrice impegnata in più fronti: dallo studio ai palcoscenici estivi, dove sarà protagonista al fianco di colleghi di lunga esperienza come Carlo Conti durante il Tim Summer Hits. Nonostante la sovrapposizione di impegni e la crescente visibilità, Delogu ha mantenuto una linea professionale molto selettiva, prendendo decisioni mirate sulla propria esposizione mediatica, incluse proposte di format diversi dal suo standard.

Carriera in ascesa e scelte strategiche

La parabola professionale di Andrea si caratterizza per una combinazione di versatilità e timing: dopo la consacrazione nel programma di danza, il suo volto è ormai richiesto per appuntamenti sia stagionali che di lunga durata. La riconferma di La Porta Magica su Rai 2 rappresenta un segnale chiaro di fiducia da parte dell’emittente pubblica, mentre la partecipazione al Tim Summer Hits conferma la sua capacità di adattarsi a contesti differenti, dal talk show al varietà musicale.

Impegni estivi e ritorno d’autunno

Nel calendario professionale di Delogu spiccano quindi i due momenti chiave: l’attività estiva, con apparizioni su Rai 1 e format di richiamo, e il ritorno autunnale con il nuovo ciclo di puntate di La Porta Magica. Queste scelte suggeriscono una strategia che privilegia la continuità e la presenza su diversi slot della stessa azienda televisiva, consolidando il rapporto con la Rai e rafforzando la sua immagine pubblica come figura di riferimento nel panorama dei conduttori.

Il rifiuto a The Traitors e la dimensione del lavoro

Tra le proposte arrivate nelle ultime settimane, una in particolare ha avuto rilevanza mediatica: la richiesta di partecipare come concorrente a The Traitors, format disponibile su Prime Video e prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios. A promuovere la candidatura è stata la collega Alessia Marcuzzi, ma la risposta di Delogu è stata negativa. L’opzione di partecipare a un reality come concorrente non rientra infatti nel progetto professionale che desidera coltivare in questa fase della sua carriera.

Motivazioni e contesto del no

Il rifiuto, oltre che essere una decisione personale, si inserisce in un quadro più ampio di impegni che già tengono impegnata la conduttrice: condurre un programma quotidiano, partecipare a eventi estivi di grande visibilità e mantenere la presenza mediatica richiedono energie e tempistiche compatibili solo con scelte mirate. Per questo motivo Andrea ha preferito declinare la proposta, puntando su percorsi che valorizzino il ruolo di conduttrice piuttosto che quello di concorrente.

Fronte personale: amore, dolore e ricostruzione

Accanto alla dimensione professionale, la vita privata di Delogu ha registrato sviluppi importanti. Da alcune settimane la conduttrice frequenta Alessandro Marziali, un manager di 28 anni con esperienze nel mondo delle start-up e una formazione che include un Executive MBA alla Luiss Business School e un master in Sport Management. Marziali, che parla inglese e spagnolo, lavora come Team Leader – Retail & GDO per Hays, società internazionale di recruitment, e rappresenta per Andrea un punto di equilibrio lontano dal palco.

Al tempo stesso, la conduttrice porta con sé il peso di un dolore recente e profondo: la perdita del fratello Evan Oscar, avvenuta il 29 ottobre in seguito a un grave incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo, che viaggiava in moto, ha perso il controllo del mezzo impattando contro un palo. Dopo il lutto, Andrea si è assentata temporaneamente da Ballando con le Stelle, con la Rai che le ha concesso il tempo necessario per elaborare il lutto prima di riammetterla in gara. Nonostante la sofferenza, ha portato avanti l’impegno televisivo e ha trionfato nel programma, un risultato che ha avuto un significato emotivo e professionale profondo.