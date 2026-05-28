Indagine penale sul caso E. Jean Carroll: cosa è emerso finora

Indagine penale sul caso E. Jean Carroll: cosa è emerso finora

Il Dipartimento di Giustizia sta indagando su E. Jean Carroll per presunto perjurio relativo a deposizioni in cause civili contro Donald Trump; la mossa arriva in un contesto di inchieste federali contro figure critiche verso l'amministrazione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’inchiesta penale che riguarda la scrittrice e opinionista E. Jean Carroll, secondo quanto riportato da più organi di informazione. L’indagine, che è stata segnalata inizialmente da network nazionali, si concentra sulle dichiarazioni rese in deposizioni civili e su possibili discrepanze tra quanto affermato in aula e i finanziamenti ricevuti per le spese legali.

Questo sviluppo si inserisce in un contesto giudiziario già complesso: Carroll aveva citato in giudizio l’allora presidente per presunta aggressione sessuale e per diffamazione, ottenendo verdetti favorevoli in sede civile. Le vicende processuali e le rivelazioni successive hanno portato ora a un approfondimento da parte del governo federale.

Oggetto dell’inchiesta e fonti dell’accusa

L’indagine sembra mirare a stabilire se, in una deposizione del 2026, Carroll abbia reso dichiarazioni mendaci affermando di non avere ricevuto fondi esterni per le sue cause civili. Secondo i rapporti, tale affermazione è stata poi messa in discussione quando gli avvocati della scrittrice hanno reso noto che una organizzazione senza scopo di lucro, finanziata dal noto imprenditore Reid Hoffman, aveva coperto parte delle spese legali.

Il presunto contrasto tra la deposizione e le informazioni successive ha dato impulso alle verifiche dei pubblici ministeri. Fonti giornalistiche indicano che l’indagine è coordinata dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Chicago, ma va sottolineato che un’inchiesta non implica automaticamente l’avvio di un procedimento penale e che possono seguire diverse fasi di accertamento.

Ruolo delle dichiarazioni e delle prove

Nel cuore dell’accertamento c’è la valutazione della credibilità delle dichiarazioni giurate rese in tribunale. Gli inquirenti esamineranno se le omissioni o le affermazioni inesatte avessero natura intenzionale e se possano integrare il reato di perjurio. Nei processi civili che hanno visto coinvolti Carroll e Donald Trump, la questione del finanziamento legale è stata centrale per gli elementi di credibilità presentati dalle parti.

Antecedenti processuali e risultati civili

E. Jean Carroll aveva portato avanti due cause civili rilevanti contro Donald Trump. Nel 2026 una giuria ha ritenuto Trump responsabile di abuso sessuale ma non di stupro; successivamente un’altra giuria nel 2026 ha stabilito che Trump aveva diffamato Carroll, comminando una condanna al risarcimento di una somma consistente. Questi verdetti civili hanno contribuito a mettere in luce il caso e a innescare una serie di sviluppi legali.

La rivelazione secondo cui un finanziatore esterno aveva contribuito alle spese legali ha portato gli avvocati della difesa a sostenere che la dichiarazione di Carroll in deposizione fosse fuorviante. Tuttavia, alcuni organi di appello avevano già in passato rigettato determinate accuse relative a menzogne in deposizione, rendendo il quadro giudiziario complesso e sfaccettato.

Effetti sulla strategia legale e politica

Dal punto di vista strategico, l’apertura di un’indagine federale su una figura che aveva accusato l’attuale presidente rappresenta un capitolo delicato. Le autorità hanno già affrontato critiche per l’apparente uso di strumenti investigativi contro persone considerate avverse all’amministrazione. Va ricordato che in altri casi di alto profilo sono state avviate indagini contro ex funzionari e politici, senza che tali procedure abbiano sempre portato a condanne.

Implicazioni istituzionali e prossimi passi

È stato inoltre segnalato che l’Attorney General facente funzione, Todd Blanche, si è astatato dall’indagine a causa del suo precedente ruolo di avvocato personale del presidente nel procedimento civile di Carroll. La ricusazione indica la presenza di potenziali conflitti di interesse e la volontà dell’apparato giudiziario di mantenere separazioni appropriate tra rappresentanza legale e attività investigativa.

I prossimi passi includeranno l’acquisizione di documenti, l’interrogatorio di testimoni e la valutazione delle prove disponibili. Gli osservatori legali sottolineano che un’inchiesta può durare mesi e che solo al termine di un accertamento approfondito i pubblici ministeri decideranno se formulare accuse formali. Nel frattempo, il caso continua a suscitare attenzione mediatica e dibattito pubblico su trasparenza, potere e responsabilità.