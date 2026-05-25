Ex proprietario della Snoras consegnato alla giustizia lituana

Vladimir Antonov è stato consegnato alle autorità lituane dopo il rifiuto del suo ricorso in Francia; la vicenda riapre il capitolo sulle perdite e le condanne relative alla banca Snoras

La consegna di Vladimir Antonov alle autorità della Lituania segna un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria iniziata più di un decennio fa. Arrestato in Francia sotto un mandato d’arresto europeo, Antonov è stato trasferito dalle celle francesi ai servizi di scorta lituani dopo che la Corte di Cassazione francese ha respinto il suo ricorso il 13 maggio, consentendo l’esecuzione dell’estradizione entro il termine fissato dal tribunale.

Il caso riguarda la gestione della banca Snoras e accuse che coprono operazioni avvenute nel periodo 2008-2011. Le autorità lituane hanno da tempo indicato la dimensione delle perdite e le molteplici imputazioni che hanno portato alla condanna di Antonov e di altri dirigenti: la vicenda intreccia asset contabili, sequestri patrimoniali e ordini di risarcimento per centinaia di milioni di euro.

Le condanne e le imputazioni principali

In Lituania il tribunale ha riconosciuto Antonov colpevole di una serie di reati: appropriazione indebita, distrazione di fondi, bancarotta fraudolenta, gestione di beni acquisiti illecitamente, falsificazione contabile e falsificazione di documenti. La sentenza di primo grado dello scorso anno ha fissato per lui una pena che corrisponde a dieci anni e sei mesi di carcere.

Contestualmente, il tribunale ha emesso ordini di risarcimento e provvedimenti patrimoniali che testimoniano l’entità del danno subito da creditori e dallo Stato.

Importi e misure patrimoniali

Le stime delle perdite variano a seconda delle fonti: il mandato d’arresto europeo menzionava almeno 478 milioni di euro di perdite, mentre una sentenza successiva ha parlato di oltre 509 milioni di euro di beni distratti. Il tribunale ha inoltre ordinato il pagamento di 375 milioni di euro a titolo di risarcimento e ha disposto la confisca di asset per circa 105 milioni di euro, a testimonianza della portata economica del caso.

Contesto storico e responsabilità

La crisi che ha travolto la banca Snoras ebbe il suo culmine con la nazionalizzazione dell’istituto il 16 novembre 2011 e la successiva dichiarazione di fallimento. Le condotte giudicate illecite risalgono al periodo in cui l’istituto era sotto controllo russo e, all’epoca, era il quarto maggiore operatore bancario in Lituania. Antonov è indicato come figura centrale nella catena decisionale e come il presunto organizzatore delle operazioni illecite insieme all’ex socio Raimondas Baranauskas, anch’egli condannato.

Carriera e acquisizioni

La carriera imprenditoriale di Antonov iniziò molto prima della crisi: nel 1998, all’età di 23 anni, acquistò una piccola banca insieme al padre e negli anni successivi consolidò partecipazioni in istituti in Russia e all’estero, tra cui Snoras e la lettone Latvijas Krajbanka. Negli anni successivi il suo patrimonio fu stimato in centinaia di milioni di dollari; nel 2011 si parlò di una ricchezza stimata intorno ai 380 milioni di dollari.

Arresto, trasferimento e prospettive processuali

Secondo le autorità, Antonov era residente nella Francia occidentale con un’identità fittizia quando è stato individuato e tratto in custodia lo scorso dicembre. Dopo il rigetto del ricorso alla Corte di Cassazione il 13 maggio, la procedura di consegna è stata avviata e il trasferimento si è concretizzato entro i termini imposti: la polizia criminale lituana ha effettuato l’operazione di scorta e lo ha portato in una struttura detentiva a Vilnius.

Il suo arrivo in Lituania apre la fase esecutiva della pena e delle misure economiche già disposte. Resta possibile l’impiego di ulteriori strumenti giuridici da parte della difesa, ma per le autorità lituane il passaggio materiale rappresenta la concr etizzazione di anni di indagini e procedimenti. La vicenda sarà ora seguita anche in sede civile per le esecuzioni patrimoniali e il recupero dei danni.

Impatto e riflessioni finali

La consegna di Antonov è significativa non solo per la Lituania, ma anche come esempio di cooperazione europea nella lotta contro i reati finanziari transnazionali. Il caso mette in evidenza come indagini finanziarie complesse, ordinanze giudiziarie e procedure di estradizione possano condurre alla responsabilizzazione anche di figure con legami internazionali e disponibilità patrimoniali importanti. Rimane centrale il tema della tutela dei creditori e del recupero dei fondi, nonché la verifica dell’efficacia delle misure di confisca e risarcimento già disposte dai tribunali lituani.