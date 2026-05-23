Paura in California, dove oltre 40mila persone sono state evacuate dopo che una cisterna chimica ha iniziato a perdere col rischio di esplodere. I dettagli.

Paura in California, evacuazione di massa: maxi perdita di liquido tossico da una cisterna

Paura nel sud della California, dove oltre 40mila persone sono state evacuate a Garden Grove per il rischio esplosione di un serbatoio chimico all’interno di un impianto industriale aerospaziale.

In pratica una sostanza chimica tossica ha iniziato a uscire dal serbatoio, con il forte rischio di esplosione. Il serbatoio in questione contiene circa 7mila galloni (26mila litri) metil metacrilato, ovvero una sostanza altamente volatile e infiammabile usata nella produzione della plastica.

Evacuazione di massa in California, maxi perdita di liquido tossico: indagini in corso

Le autorità hanno fatto evacuare circa 40mila persona nel sud della California in quanto si temeva che il serbatoio con la perdita potesse esplodere oppure perdere vapori tossici potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Inizialmente l’Orange county fire authority ha emesso i primi ordini di evacuazione per l’area circostante lo stabilimento di Garden Grove, con la zona di evacuazione che è stata poi ampliata.

Garden Grove conta circa 172mila abitanti e dista 50 km da Los Angeles. Si indaga per capire le cause della perdita.