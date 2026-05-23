TEF 2026, Poggi: Non un evento vetrina

Roma, 23 mag. – Nel corso della quarta edizione del Taranto Eco Forum, Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS e founder del TEF, ha richiamato il valore del confronto tra istituzioni, imprese, ricerca, advisory internazionali, associazioni e cittadinanza attiva, sottolineando la capacità dell’evento di accompagnare progetti concreti per il territorio.”Il Taranto Eco Forum è ormai un evento consolidato, capace di attrarre partner istituzionali, aziende private, mondo della ricerca, advisory internazionali, associazionismo e cittadinanza attiva, sia nazionale sia locale.

Dopo tanti anni è forse anche qualcosa di più di un laboratorio. Le imprese del territorio che in passato hanno presentato qui i loro progetti oggi rappresentano valore tangibile. Per questo il TEF non è un evento vetrina, non serve a fare passerelle, ma a mettere in maniera programmatica risultati a terra. L’obiettivo è contribuire a una transizione davvero giusta, in cui ambiente e salute delle persone non entrino più in conflitto con il diritto delle imprese a investire, portando occupazione, valore e dignità al territorio”, ha dichiarato Poggi.