TEF 2026, Paparella (RemTech): Appuntamento fondamentale

Roma, 23 mag. – Durante i lavori del TEF 2026, Silvia Paparella, General Manager di RemTech, ha ribadito con fermezza la crescente urgenza di una transizione ecologica concreta e misurabile, evidenziando il ruolo centrale delle tecnologie ambientali nella rigenerazione dei territori.”Il TEF in questa quarta edizione si conferma un evento di grande rilievo, un appuntamento fondamentale per la transizione ecologica ed energetica del territorio e del Paese.

Nel corso delle diverse sessioni del Taranto Eco Forum sono stati presentati numerosi progetti, proposte e soluzioni innovative, con un livello qualitativo di eccellenza a supporto del Sistema Paese, a testimonianza della centralità del Forum come spazio di confronto e sviluppo condiviso.” Ha dichiarato Paparella.