Perché la Finlandia ha confermato il rimpatrio di Roman Golikov

Perché la Finlandia ha confermato il rimpatrio di Roman Golikov

Finlandia ha annunciato il rimpatrio di Roman Golikov: tra donazioni a Navalny, mobilitazione e ricorsi alla Corte Suprema, la vicenda si complica

La Finlandia ha programmato il rimpatrio di Roman Golikov per il 28 maggio, secondo quanto riportato da TV Rain citando un politico esiliato di San Pietroburgo vicino al caso. Golikov era entrato nel paese con un visto turistico a settembre 2026, pochi giorni prima che il presidente Putin annunciasse una mobilitazione parziale dei riservisti: un elemento che ha spinto la sua fuga e resta centrale nella valutazione del rischio al ritorno.

In questa fase il dossier è attraversato da questioni di diritto d’asilo, rischi di coscrizione e l’esame delle azioni politiche pregresse dell’interessato.

Fatti alla base della richiesta di protezione

Al cuore della vicenda ci sono due motivi principali per cui Golikov cercava di restare in Finlandia: la possibilità di essere chiamato alle armi e la sua attività politica.

Le autorità finlandesi hanno preso in considerazione che a Golikov sia stata notificata una convocazione militare in Russia, documento che TV Rain sostiene di aver visionato; dato che la mobilitazione rimane formalmente in vigore, il suo rientro comporterebbe l’obbligo di presentarsi a un ufficio di leva. Parallelamente, nel 2026 e 2026 Golikov ha effettuato donazioni all’organizzazione Anti-Corruption Foundation collegata ad Alexei Navalny, gruppo che era stato etichettato come organizzazione estremista dalle autorità russe.

Attivismo e partecipazione pubblica

Nell’autunno e negli anni successivi Golikov ha partecipato a manifestazioni a favore dell’Ucraina mentre si trovava in Finlandia, attività che le autorità giudicanti hanno valutato alla luce del contesto politico in Russia. Il rapporto tra attivismo all’estero e rischio reale di persecuzione al ritorno è un nodo cruciale: la sua partecipazione a proteste e le donazioni a gruppi considerati illegali sono elementi che i tribunali devono pesare insieme alla probabilità concreta di subire ritorsioni o pene severe al ritorno.

Iter giudiziario e motivazioni del rifiuto

Le autorità dell’immigrazione finlandesi hanno respinto la domanda di asilo di Golikov ad aprile 2026; successivamente un tribunale di Helsinki ha confermato la decisione questo febbraio, sostenendo che le azioni politiche dell’interessato non destano un «interesse speciale» da parte delle autorità russe. La sentenza ha ritenuto di non poter affermare con sufficiente certezza che Golikov sarebbe esposto a gravi violazioni dei diritti umani o a un controllo mirato dello Stato se tornasse in patria. Questa valutazione giuridica si fonda su criteri concreti di prova e sulla definizione di cosa costituisca un rischio credibile di persecuzione.

Standard probatorio e limiti del ricorso

Il tribunale ha applicato il principio che per concedere protezione occorre dimostrare che il ritorno comporterebbe un rischio concreto e prevedibile di danno grave. In assenza di prove che colleghino direttamente le donazioni o la partecipazione alle manifestazioni a una persecuzione personale mirata, il rigetto è stato motivato sulla base di insufficiente dimostrazione. Gli avvocati di Golikov hanno quindi presentato un ultimo ricorso alla Corte Suprema finlandese e contestualmente una richiesta di sospensione dell’espulsione, nella speranza di ottenere una revisione della valutazione svolta dai gradi inferiori.

Conseguenze del rimpatrio e contesto in Russia

In Russia la situazione per chi ha sostenuto l’Anti-Corruption Foundation non è neutra: secondo reportage di Mediazona decine di persone sono state arrestate per aver inviato fondi all’organizzazione e la legge che punisce il finanziamento di un organizzazione estremista prevede pene fino a otto anni di reclusione. Oltre al rischio penale, il ritorno comporta la possibilità di essere richiamato al servizio militare, con tutte le implicazioni personali e giuridiche che ne derivano. Questo mix di sanzioni amministrative, accuse penali e obblighi di coscrizione rende il quadro di rischio complesso e carico di incertezze.

Situazione attuale e riflessioni finali

Nonostante il ricorso pendente presso la Corte Suprema, la polizia finlandese ha comunque trattenuto Golikov e lo ha collocato in un centro di detenzione in attesa del volo di rimpatrio. I media esiliati hanno seguito la vicenda con attenzione, sottolineando come casi simili mettano in luce la tensione tra valutazioni di sicurezza nazionale e obblighi internazionali di protezione. Qualunque sarà l’esito dell’ultimo grado di giudizio, il caso di Golikov solleva interrogativi sulle soglie di prova richieste per riconoscere lo status di rifugiato e sulle garanzie procedurali offerte a chi teme ritorsioni politiche al rientro nel proprio paese.