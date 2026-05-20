Un terremoto moderato ma decisamente insolito ha colpito oggi la Danimarca, facendo tremare l’area di Copenaghen e sorprendendo una popolazione poco abituata agli eventi sismici. La scossa, avvertita anche nel sud della Svezia, ha riacceso l’attenzione sulla rara ma possibile attività geologica della regione scandinava.

Perché i terremoti in Danimarca sono così rari

La Scandinavia si trova lontano dai principali margini tettonici attivi dell’Europa meridionale e del Mediterraneo, motivo per cui la regione presenta generalmente un’attività sismica molto bassa. Tuttavia, ciò non significa che il territorio sia completamente immune ai terremoti. Le tensioni generate dai movimenti della placca eurasiatica possono accumularsi lentamente all’interno della crosta terrestre e liberarsi occasionalmente lungo antiche linee di faglia o zone geologicamente più fragili.

Uno degli elementi geologici più importanti dell’area è la Trans-European Suture Zone, in particolare il segmento noto come Sorgenfrei–Tornquist Zone, una vasta fascia di antiche fratture che attraversa il Baltico e si estende sotto parti della Danimarca e della Svezia. Pur non essendo paragonabili ai grandi confini di placca attivi, queste strutture possono comunque generare terremoti intraplacca quando le rocce, sottoposte a compressione per lunghissimi periodi, si deformano e si rompono localmente.

Gli studiosi spiegano inoltre che la presenza di sedimenti profondi sopra il basamento rigido dello Scudo Fennoscandiano contribuisce a un’attività sismica superficiale e irregolare. Eventi come quello registrato oggi, pur non rappresentando una minaccia significativa, risultano preziosi per comprendere meglio la geodinamica del Nord Europa e i processi che interessano anche le regioni considerate più stabili dal punto di vista geologico.

Terremoto rarissimo in Danimarca, ansia tra la popolazione: magnitudo, epicentro e profondità

Nel pomeriggio di oggi la Danimarca è stata interessata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, un episodio raro per un Paese caratterizzato da una sismicità molto contenuta. Il sisma è stato registrato alle 14:14 UTC, corrispondenti alle 16:14 italiane, con epicentro nel tratto di mare a circa 30 chilometri a sud di Copenaghen, tra Solrød Strand e Greve, e una profondità stimata di circa 10 chilometri. Le vibrazioni sono state percepite chiaramente in diversi quartieri della capitale danese e anche oltre il ponte di Øresund, in Svezia. Molti cittadini hanno riferito di finestre tremanti e leggere oscillazioni degli edifici, mentre le autorità hanno ricevuto numerose telefonate da parte della popolazione. Nonostante lo spavento, al momento non risultano feriti né danni strutturali.

L’istituto geologico danese e groenlandese GEUS ha dichiarato di essere al lavoro per monitorare l’evoluzione dell’evento e verificare la possibilità di eventuali repliche. L’episodio ha attirato particolare attenzione perché terremoti di questa entità sono estremamente insoliti in Danimarca: secondo i dati storici, dal 1900 le scosse superiori a magnitudo 4 sono state appena sei. La percezione del sisma è risultata particolarmente netta proprio per la vicinanza a una grande capitale europea come Copenaghen, città che non adotta criteri antisismici paragonabili a quelli delle aree ad alto rischio.