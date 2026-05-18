Attacco al centro islamico di San Diego: almeno due morti, indagini in corso

La sparatoria al centro islamico di San Diego ha causato vittime e feriti: le autorità parlano di una minaccia neutralizzata mentre la comunità locale resta sotto choc

Il 18 maggio 2026 una sparatoria è stata segnalata al centro islamico di San Diego, il più grande complesso religioso della contea. Fonti giornalistiche iniziali, tra cui la radio di ABC, riportano un bilancio provvisorio di almeno due morti e diversi feriti. Le autorità locali hanno intervenuto tempestivamente e, secondo gli aggiornamenti, la polizia ha dichiarato di aver neutralizzato la minaccia, ma i contorni dell’accaduto sono rimasti incerti nelle prime ore.

Le immagini e i video diffusi sui media mostrano un ampio dispiegamento di forze dell’ordine e alcune operazioni di evacuazione, con bambini e adulti allontanati dalla struttura. Il centro si trova nel quartiere di Clairemont, a nord del centro cittadino, e include oltre alla moschea anche la scuola Al Rashid, che offre corsi religiosi e culturali.

Per la comunità locale si tratta di un episodio traumatico che ha suscitato reazioni da parte delle istituzioni a livello statale e nazionale.

La dinamica dell’intervento

Secondo le ricostruzioni iniziali, le chiamate al 911 hanno segnalato una situazione di active shooter all’interno del complesso; le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto e hanno chiuso diverse strade circostanti.

Le riprese aeree hanno mostrato numerose auto della polizia e agenti armati, mentre alcuni testimoni hanno descritto scene concitate e l’uscita di persone con ferite. Le autorità hanno invitato la cittadinanza a evitare l’area per consentire le operazioni di sicurezza e soccorso.

Neutralizzazione e prime notifiche

Fonti diverse hanno riferito che la minaccia è stata considerata neutralizzata dalle forze dell’ordine: secondo alcune agenzie, due sospetti sarebbero stati uccisi durante l’intervento. Un quotidiano nazionale ha inoltre riportato la morte di una guardia di sicurezza presente al centro. Le istituzioni hanno spiegato che, pur essendo stata interrotta l’immediata pericolosità, le attività investigative e i controlli sul luogo sono proseguiti per ricostruire esattamente la successione degli eventi.

Bilancio provvisorio e fonti

Al momento il conteggio delle vittime rimane provvisorio: le prime segnalazioni indicavano almeno due morti e numerosi feriti, mentre aggiornamenti successivi hanno citato un numero più alto e l’uccisione di due assalitori. La variabilità delle cifre riflette il continuo aggiornamento delle notizie in una situazione fluida. Le autorità locali e i media internazionali hanno sottolineato la necessità di conferme ufficiali prima di consolidationare un bilancio definitivo.

Comunicazioni ufficiali

Il sindaco di San Diego ha chiesto ai residenti di mantenere la calma e di evitare l’area interessata per facilitare le operazioni. Il governatore della California ha espresso gratitudine verso i primi soccorritori e ha annunciato di seguire da vicino l’evolversi della situazione. A livello federale, commenti pubblici hanno definito l’episodio come una «situazione terribile», sottolineando l’importanza di un’indagine accurata.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

Il centro islamico non è solo un luogo di culto: ospita attività educative e iniziative di carattere sociale che coinvolgono famiglie e studenti. L’attacco ha quindi un forte impatto sulla vita quotidiana della comunità, tra il dolore per le vittime e la necessità di supporto psicologico e logistico. Le autorità hanno chiesto a chiunque abbia informazioni o immagini utili di collaborare con gli inquirenti per chiarire movente e dinamica.

Che cosa resta da accertare

Permangono diverse domande aperte: il numero esatto di aggressori, il loro movente e eventuali collegamenti pregressi. Le indagini forensi e le testimonianze raccolte sul posto saranno fondamentali per ricostruire i fatti. Nel frattempo, la polizia continua i controlli e la comunità si organizza per offrire assistenza alle vittime e alle famiglie colpite da questo grave episodio.