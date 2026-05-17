Attacco con droni al sito nucleare di Barakah: incendio contenuto senza rilasci

Un drone ha causato un incendio vicino all'impianto nucleare di Barakah: le autorità locali e l'IAEA seguono l'evoluzione senza segnalazioni di contaminazione

Un incendio ha interessato la zona esterna dell’impianto nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti a seguito di un impatto attribuito a un drone. Le autorità locali hanno riferito che l’evento ha riguardato un generatore posizionato al di fuori del perimetro interno della centrale e che, al momento, non risultano feriti né segnalazioni di rilascio radiologico.

La notizia ha sollevato immediata attenzione internazionale per le potenziali conseguenze di qualsiasi attività militare nelle vicinanze di strutture nucleari.

Il direttore generale della IAEA ha richiamato l’attenzione sul fatto che qualsiasi attività militare che metta a rischio la sicurezza nucleare è inaccettabile, esortando a una netta restrizione operativa attorno agli impianti. Nel frattempo il regolatore nazionale ha comunicato che le unità dell’impianto continuano a funzionare regolarmente e che il piccolo incendio non sta influenzando la sicurezza dell’impianto, mentre autorità competenti hanno avviato verifiche per chiarire dinamica e responsabilità.

Cosa è successo

Secondo il comunicato della difesa emiratina, tre velivoli senza pilota hanno attraversato lo spazio aereo dalla direzione della frontiera occidentale; di questi, due sarebbero stati intercettati prima di raggiungere l’obiettivo. Il terzo, invece, ha colpito un generatore elettrico collocato all’esterno del recinto protetto, provocando un incendio limitato alla zona perimetrale.

Le fonti ufficiali sottolineano che il danno è circoscritto e non ha interessato i sistemi di contenimento o le strutture critiche del reattore.

Risposta delle autorità

Le istituzioni emiratine hanno messo in campo procedure investigative per accertare l’origine del lancio e l’eventuale responsabilità, definendo l’episodio come oggetto di indagine prioritaria. Non è stata avanzata alcuna accusa pubblica verso specifici attori e non risultano rivendicazioni dell’attacco. Contemporaneamente il regolatore nucleare locale ha rassicurato sul fatto che tutte le unità rimangono operative e che non si registrano anomalie nei sistemi di monitoraggio della radioattività.

Contesto regionale

L’episodio si inserisce in una fase di elevata tensione nella regione, influenzata dalle difficoltà nei negoziati per un possibile cessate il fuoco e da una serie di attacchi con droni e missili che hanno caratterizzato le ultime settimane. Le relazioni tra alcuni Stati regionali, in particolare con riferimento all’Iran e ai negoziati internazionali, restano tese, e l’area vede un aumento delle operazioni militari e paramilitari che complicano la già fragile stabilità. Questa situazione amplifica la preoccupazione per eventuali incidenti che possano avere ricadute su infrastrutture sensibili come impianti nucleari.

Implicazioni e rischi

Anche se al momento non si segnala alcuna fuga radioattiva, gli esperti sottolineano che la presenza di ordigni o strike nelle vicinanze di centrali nucleari introduce un elemento di rischio significativo. Il principio fondamentale della protezione radiologica e della sicurezza nucleare richiede che le strutture siano protette da minacce esterne; per questo motivo la comunità internazionale, compresa la IAEA, insiste sulla necessità di stabilire e rispettare norme che limitino operazioni militari nelle vicinanze degli impianti, riducendo il margine di errore e la possibilità di incidenti con conseguenze diffuse.

Le autorità proseguiranno le indagini per identificare la fonte del lancio e chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre osservatori internazionali e organismi tecnici monitoreranno lo stato operativo della centrale. L’episodio riporta al centro del dibattito pubblico la fragilità delle infrastrutture critiche in aree instabili e la necessità di un coordinamento multilaterale per prevenire che tensioni geopolitiche si traducano in crisi di sicurezza con potenziali impatti ambientali e umani.