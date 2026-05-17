Strage a Bangkok, in Thailandia, dove un treno merci ha travolto un autobus di linea causando diversi morti e feriti. Aperta un’indagine per capire che cosa sia successo.

Tragedia a Bangkok, treno merci si schianta contro un autobus: aperta un’inchiesta

Gravissimo incidente a Bangkok, capitale della Thailandia, dove un treno merci ha travolto un autobus di linea in un passaggio a livello nella zona di Makkasan.

Il violento impatti ha innescato anche un incendio che ha coinvolto anche auto e moto. Dalle immagini pubblicate si vede il treno procedere a velocità moderata col bus che sembra bloccato sui binari a causa del forte traffico. Sul posto sono arrivati subiti i soccorsi e i vigli del fuoco, è stata inoltre aperta un’inchiesta al fine di capire le cause di questo terribile incidente.

Tragedia a Bangkok: treno merci si schianta contro un autobus, ci sono morti e feriti

Come visto un treno merci ha travolto un autobus di linea a un passaggio a livello a Bangkok, in Thailandia. Secondo quanto si apprende da fonti online, sarebbero almeno 8 i morti e 35 i feriti. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco.

Un incidente gravissimo di cui ancora non si conoscono le cause esatte, le indagini sono in corso.