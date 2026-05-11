Nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, un grave incidente ferroviario ha scosso la stazione di Bollate, nel Milanese. Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno in transito, provocando l’interruzione della circolazione e pesanti disagi sulla linea tra Milano e Saronno. Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Tragedia sui binari a Bollate: 23enne perde la vita, circolazione ferroviaria in tilt

Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Bollate, nel Milanese, un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo essere stato investito da un treno in transito. L’impatto è avvenuto poco prima delle 17 lungo i binari in direzione Garbagnate, provocando l’interruzione immediata del servizio ferroviario sulla tratta che collega Milano e Saronno.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 16:40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e alla Polizia ferroviaria. Tuttavia, per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Indagini in corso e pesanti disagi alla rete: fermate le linee S1 e S3

Le forze dell’ordine hanno immediatamente delimitato l’area dell’incidente, che si è verificato in via Vittorio Veneto, a nord della stazione, per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dei binari. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e comprendere perché il giovane si trovasse lungo i binari al momento del passaggio del convoglio. Le operazioni hanno avuto forti ripercussioni sul traffico ferroviario dell’intera zona.

Come riportato da La Provincia di Varese, la circolazione è stata sospesa sulle linee S1 (Lodi–Milano–Saronno) e S3 (Milano Cadorna–Saronno), proprio durante le ore di maggiore afflusso dei pendolari. Trenord ha attivato le procedure di emergenza per gestire ritardi, cancellazioni e modifiche al servizio, mentre si lavora al ripristino della normalità sulla rete.